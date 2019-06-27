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Задача с числами для младших классов поставила сеть в тупик

Юзер в Twitter попросил своих подписчиков рассказать, как они складывают числа в уме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:13
Математическая задача с числами запутала юзеров в сети
Математическая задача с числами запутала юзеров в сети
Фото: Depositphotos

Пользователи сети Twitter на странице блогера под ником Wparks91 поспорили, как правильно решить задачу по математики для младших классов в школе. Юзер попросил своих подписчиков рассказать, как они складывают числа в уме, а затем опубликовать решение в комментариях. Как оказалось, с заданием справились все, однако методы решение у людей отличались достаточно сильно.

"Что происходит у вас в голове при решении 27 плюс 48", – поинтересовался микроблогер. Большинство людей стали отвечать, что сначала складывают 20 и 40, а потом остатки – 7 и 8. В результате они суммируют получившиеся числа и находят ответ.

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Однако нашлись и те, кто предлагал другие, порой нестандартные варианты решения этой задачи. Юзеры показали вариант сложить 27 и 3. Таким образом полученный ответ (30) можно сложить с оставшимся значением (45) и получить те же 75. Этот способ предлагали применить и к другому числу. Тогда 48 складывается с 7, и получившееся число (55) складывается с оставшимся (20). А вот девушка под ником @istylekinks предложила сложить 8 и 7, а затем добавить единицу к 4 и 2: "8 плюс 7 это 15, добавляем 1. 4 плюс 2 плюс 1 будет 7. В сумме 75".

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В конечном итоге пользователи Twitter сошлись на том, что способ решение математических задач зависит от особенностей мышления каждого из них.

Ранее "Сегодня" писали, как поставленная ученикам пятого класса в китайской провинции Сычуань задача запутала взрослых по всему миру.

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