Заголовки дня: онлайн-лента самых прикольных новостей 1 февраля
Коротко о самых забавных новостях сегодняшнего дня
Каждый день в Украине и мире происходит что-то интересное. Очень сложно уследить за всем, тем более написать об этом. Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил свою ленту интересных и просто забавных новостей в форме заголовков, фото, видео и скриншотов. Все, как вы любите.
1 февраля: что происходит в мире
В США из-за аномальных морозов появился флешмоб "ледяные штаны".
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Парикмахер Цзян Хунци из китайской провинции Сычуань. Мальчику шесть лет.
"Конь" в херсонской маршрутке развеселил пассажиров.
Юмористка на чемпионате НБА между "Лос-Анджелес Клипперс" и "Лейкерс" моментально прославилась.
TWITTER— IG: _OhThatsWill (@_OhThatsWill) February 1, 2019
Жительница США показала видео с "замерзшими" волосами.
TWITTER— Taylor Scallon (@taylor_scallon) January 31, 2019
Канадцы разгадывают тайну нарисованного на снегу медведя. Как ему сделали пупок? Теории: 1) автор прыгнул в центр рисунка; 2) пупок сделали с помощью снежков; 3) для пупка использовали дрон; 4) ямки, образовывающие пупок, появились еще до медведя.
TWITTER— Kate McKenna (@katemckenna8) January 30, 2019
Ворона-сноубордист: да, такое бывает.
- В Киеве сняли на видео длинную ледяную горку (район Оболонь).
- А тем временем белая медведица Урсула пытается достать еду.
- Челлендж о несоответствии Instagram и реальной жизни.
INSTAGRAM (@iren_potselueva)
- Испуганный хомяк: что это за мем и почему он идеален для описания шока и удивления.
TWITTER— dae moved ! (@m0vingdae) June 9, 2016
- В Харькове нашли 100-килограммовую сосульку.
- Московское тайм-кафе "Мопс-Тайм", посетители которого могут играть с мопсами, закрылось после проверки Роспотребнадзора. Причина не названа. Вот, что пишут в сети:
INSTAGRAM (@katioma)
INSTAGRAM (@katioma)
- В США лютые морозы превращают кипяток в снег.
TWITTER— hann (@partyscnes) January 30, 2019
TWITTER— Kathy Peake Morton (@kathyamorton) January 30, 2019
TWITTER— Christopher Ingraham (@_cingraham) January 29, 2019
TWITTER— Kelly Teeselink (@kellyteese) January 30, 2019
Напомним, аналогичную подборку самых забавных и интересных новостей мы делали 31 января.
Смотрите видео: в Украине появилась новая религия для людей с хорошим чувством юмора
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