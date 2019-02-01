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Заголовки дня: онлайн-лента самых прикольных новостей 1 февраля

Коротко о самых забавных новостях сегодняшнего дня

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:54
Читайте самые прикольные новости за 1 февраля Фото: pixabay
Читайте самые прикольные новости за 1 февраля
Фото: pixabay

Каждый день в Украине и мире происходит что-то интересное. Очень сложно уследить за всем, тем более написать об этом. Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил свою ленту интересных и просто забавных новостей в форме заголовков, фото, видео и скриншотов. Все, как вы любите.

1 февраля: что происходит в мире

  • В США из-за аномальных морозов появился флешмоб "ледяные штаны".

INSTAGRAM (@mypalooriginal)

 

INSTAGRAM (@tomgrotting)

 

INSTAGRAM (@tomgrotting)

 

INSTAGRAM (@chisagocountyso)

 

  • Парикмахер Цзян Хунци из китайской провинции Сычуань. Мальчику шесть лет.

  • "Конь" в херсонской маршрутке развеселил пассажиров.

Фото: Типичный Херсон

  • Юмористка на чемпионате НБА между "Лос-Анджелес Клипперс" и "Лейкерс" моментально прославилась.

  • Жительница США показала видео с "замерзшими" волосами.

  • Канадцы разгадывают тайну нарисованного на снегу медведя. Как ему сделали пупок? Теории: 1) автор прыгнул в центр рисунка; 2) пупок сделали с помощью снежков; 3) для пупка использовали дрон; 4) ямки, образовывающие пупок, появились еще до медведя.

  • Ворона-сноубордист: да, такое бывает.

  • В Киеве сняли на видео длинную ледяную горку (район Оболонь).

  • А тем временем белая медведица Урсула пытается достать еду.

  • Челлендж о несоответствии Instagram и реальной жизни.
INSTAGRAM (@iren_potselueva)

 

  • Испуганный хомяк: что это за мем и почему он идеален для описания шока и удивления.
  • В Харькове нашли 100-килограммовую сосульку. 
Фото: Юрий Сидоренко / Facebook
  • Московское тайм-кафе "Мопс-Тайм", посетители которого могут играть с мопсами, закрылось после проверки Роспотребнадзора. Причина не названа. Вот, что пишут в сети:
     
INSTAGRAM (@katioma)

 

INSTAGRAM (@katioma)

 

  • В США лютые морозы превращают кипяток в снег.

Напомним, аналогичную подборку самых забавных и интересных новостей мы делали 31 января.

Смотрите видео: в Украине появилась новая религия для людей с хорошим чувством юмора

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Источник: Сегодня
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