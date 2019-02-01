Заголовки дня: онлайн-лента самых прикольных новостей 1 февраля

Коротко о самых забавных новостях сегодняшнего дня

Читайте самые прикольные новости за 1 февраля Фото: pixabay

Каждый день в Украине и мире происходит что-то интересное. Очень сложно уследить за всем, тем более написать об этом. Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил свою ленту интересных и просто забавных новостей в форме заголовков, фото, видео и скриншотов. Все, как вы любите.

1 февраля: что происходит в мире

В США из-за аномальных морозов появился флешмоб "ледяные штаны".

INSTAGRAM (@mypalooriginal) 29 Янв 2019 в 1:34 PST

INSTAGRAM (@tomgrotting) 31 Янв 2019 в 12:29 PST

INSTAGRAM (@tomgrotting) 31 Янв 2019 в 5:17 PST

INSTAGRAM (@chisagocountyso) 29 Янв 2019 в 4:26 PST

Парикмахер Цзян Хунци из китайской провинции Сычуань. Мальчику шесть лет.

"Конь" в херсонской маршрутке развеселил пассажиров.

Фото: Типичный Херсон

Юмористка на чемпионате НБА между "Лос-Анджелес Клипперс" и "Лейкерс" моментально прославилась.

Жительница США показала видео с "замерзшими" волосами.

TWITTER— Taylor Scallon (@taylor_scallon) January 31, 2019

Канадцы разгадывают тайну нарисованного на снегу медведя. Как ему сделали пупок? Теории: 1) автор прыгнул в центр рисунка; 2) пупок сделали с помощью снежков; 3) для пупка использовали дрон; 4) ямки, образовывающие пупок, появились еще до медведя.

TWITTER— Kate McKenna (@katemckenna8) January 30, 2019

Ворона-сноубордист: да, такое бывает.

В Киеве сняли на видео длинную ледяную горку (район Оболонь).

А тем временем белая медведица Урсула пытается достать еду.

Челлендж о несоответствии Instagram и реальной жизни.

INSTAGRAM (@iren_potselueva) 29 Янв 2019 в 11:30 PST

Испуганный хомяк: что это за мем и почему он идеален для описания шока и удивления.

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