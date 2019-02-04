Заголовки дня: онлайн-лента самых прикольных новостей 4 февраля
Коротко о самых забавных новостях сегодняшнего дня
Каждый день в Украине и мире происходит что-то интересное. Очень сложно уследить за всем, тем более написать об этом. Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил свою ленту интересных и просто забавных новостей в форме заголовков, фото, видео и скриншотов. Все, как вы любите.
4 февраля: что происходит в Украине и мире
Девочка хотела быстро повзрослеть. Мечты сбываются.
Любопытные альпаки.
TWITTER— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) February 4, 2019
- Художник из Бруклина (США) Питер Кокис превращает себя в робота.
INSTAGRAM (@brooklyn_robotworks)
INSTAGRAM (@brooklyn_robotworks)
INSTAGRAM (@brooklyn_robotworks)
- Крошечные гепарды.
TWITTER— Damn Nature, You Lit! (@NatureLitAF) February 3, 2019
- Компания Google сняла видео-ремейк с героями культового новогоднего кино "Один дома".
TWITTER— Google (@Google) February 1, 2019
- Сурок Фил предсказал США раннюю весну. Церемония традиционно проходила в штате Пенсильвания.
Одинокий енот разгуливает по центру Киева
- В Одессе тоже весело: прохожие заметили львенка, который спокойно гулял по Французскому бульвару.
- Яйцо-рекордсмен Instagram оказалось рекламой трансляции Супербоула LIII на стриминговом сервисе Hulu (один из главных конкурентов Netflix). На новой фотографии потрескавшееся яйцо пришито шнурками – как мяч для американского футбола.
INSTAGRAM (@world_record_egg)
- Просто толстенькие рыси.
TWITTER— Маша с котом (@Maria_Key) February 2, 2019
Тайна пупка снежного медведя раскрыта – это были снежки.
TWITTER— CBC Montreal (@CBCMontreal) February 1, 2019
TWITTER— Salgood Sam (@salgood) January 30, 2019
Напомним, аналогичную подборку самых забавных и интересных новостей мы делали 31 января и 1 февраля.
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Источник: Сегодня