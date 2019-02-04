Заголовки дня: онлайн-лента самых прикольных новостей 4 февраля

Коротко о самых забавных новостях сегодняшнего дня

Читайте самые прикольные новости за 4 февраля Фото: Сегодня

Каждый день в Украине и мире происходит что-то интересное. Очень сложно уследить за всем, тем более написать об этом. Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил свою ленту интересных и просто забавных новостей в форме заголовков, фото, видео и скриншотов. Все, как вы любите.

4 февраля: что происходит в Украине и мире

Девочка хотела быстро повзрослеть. Мечты сбываются.

Фото: LeCrushinator

Любопытные альпаки.

TWITTER— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) February 4, 2019

Художник из Бруклина (США) Питер Кокис превращает себя в робота.

INSTAGRAM (@brooklyn_robotworks) 8 Окт 2018 в 6:02 PDT

INSTAGRAM (@brooklyn_robotworks) 16 Сен 2018 в 1:42 PDT

INSTAGRAM (@brooklyn_robotworks) 7 Май 2017 в 4:22 PDT

Крошечные гепарды.

TWITTER— Damn Nature, You Lit! (@NatureLitAF) February 3, 2019

Компания Google сняла видео-ремейк с героями культового новогоднего кино "Один дома".

Сурок Фил предсказал США раннюю весну. Церемония традиционно проходила в штате Пенсильвания.

Одинокий енот разгуливает по центру Киева

В Одессе тоже весело: прохожие заметили львенка, который спокойно гулял по Французскому бульвару.

Яйцо-рекордсмен Instagram оказалось рекламой трансляции Супербоула LIII на стриминговом сервисе Hulu (один из главных конкурентов Netflix). На новой фотографии потрескавшееся яйцо пришито шнурками – как мяч для американского футбола.

INSTAGRAM (@world_record_egg) 1 Фев 2019 в 4:24 PST

Просто толстенькие рыси.

TWITTER— Маша с котом (@Maria_Key) February 2, 2019

Тайна пупка снежного медведя раскрыта – это были снежки.

Напомним, аналогичную подборку самых забавных и интересных новостей мы делали 31 января и 1 февраля.

Смотрите видео: в Украине появилась новая религия для людей с хорошим чувством юмора

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