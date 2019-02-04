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Заголовки дня: онлайн-лента самых прикольных новостей 4 февраля

Коротко о самых забавных новостях сегодняшнего дня

Владимир Грисюк
Сегодня, 18:24
Читайте самые прикольные новости за 4 февраля Фото: Сегодня
Читайте самые прикольные новости за 4 февраля
Фото: Сегодня

Каждый день в Украине и мире происходит что-то интересное. Очень сложно уследить за всем, тем более написать об этом. Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил свою ленту интересных и просто забавных новостей в форме заголовков, фото, видео и скриншотов. Все, как вы любите.

4 февраля: что происходит в Украине и мире

  • Девочка хотела быстро повзрослеть. Мечты сбываются. 

Фото: LeCrushinator

  • Любопытные альпаки.

  • Художник из Бруклина (США) Питер Кокис превращает себя в робота.
INSTAGRAM (@brooklyn_robotworks)

 

INSTAGRAM (@brooklyn_robotworks)

 

INSTAGRAM (@brooklyn_robotworks)

 

  • Крошечные гепарды.
  • Компания Google сняла видео-ремейк с героями культового новогоднего кино "Один дома".
  • Сурок Фил предсказал США раннюю весну. Церемония традиционно проходила в штате Пенсильвания.

  • Одинокий енот разгуливает по центру Киева

  • В Одессе тоже весело: прохожие заметили львенка, который спокойно гулял по Французскому бульвару. 

  • Яйцо-рекордсмен Instagram оказалось рекламой трансляции Супербоула LIII на стриминговом сервисе Hulu (один из главных конкурентов Netflix). На новой фотографии потрескавшееся яйцо пришито шнурками – как мяч для американского футбола.
INSTAGRAM (@world_record_egg)

 

  • Просто толстенькие рыси.

  • Тайна пупка снежного медведя раскрыта – это были снежки.

Напомним, аналогичную подборку самых забавных и интересных новостей мы делали 31 января и 1 февраля.

Смотрите видео: в Украине появилась новая религия для людей с хорошим чувством юмора

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    Источник: Сегодня
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