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Заголовки дня: онлайн-лента самых прикольных новостей 6 февраля

Коротко о самых забавных новостях сегодняшнего дня

Владимир Грисюк
Сегодня, 07:04
Читайте самые прикольные новости за 6 февраля Фото: pixabay
Читайте самые прикольные новости за 6 февраля
Фото: pixabay

Каждый день в Украине и мире происходит что-то интересное. Очень сложно уследить за всем, тем более написать об этом. Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил свою ленту интересных и просто забавных новостей в форме заголовков, фото, видео и скриншотов. Все, как вы любите.

6 февраля: что происходит в Украине и мире

  • Что делать с удаленной опухолью? Изобретательница Симона Йетч отправила ее в Антарктиду. 
  • Житель Индии собирается подать в суд на родителей за то, что те не спросили, соглашается ли он рождаться. Вот он:
Фото: Facebook
  • "Самый быстрый в мире" еж.
  • Набирает популярность хештег #дубакчеллендж - пользователи сети публикуют фото и видео с разбрызгиванием кипятка на морозе. 
INSTAGRAM (@giorgio_kem)

 

INSTAGRAM (@imsiberian_official)

 

INSTAGRAM (@kvarnava)

 

INSTAGRAM (@molodnv)

 

INSTAGRAM

 

  • Пользователь Reddit заменил в фотошопе лицо Дэвида Швимера на лицо Кейджа - и ничего не изменилось. 
Фото: Reddit 
  • Альпака в очках.

  • "Если ты читаешь эти строки, ты уже слишком долго пялишься на моего парня. Именно так я бы смотрела на тебя, если бы я был сейчас рядом с ним. Привет, я Холли, его ДЕВУШКА", – написала девушка на футболке своего парня. 

Напомним, аналогичную подборку самых забавных и интересных новостей мы делали 31 января и 5 февраля.

Смотрите видео: в Украине появилась новая религия для людей с хорошим чувством юмора

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    Источник: Сегодня
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