Заголовки дня: онлайн-лента самых прикольных новостей 6 февраля
Коротко о самых забавных новостях сегодняшнего дня
Каждый день в Украине и мире происходит что-то интересное. Очень сложно уследить за всем, тем более написать об этом. Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил свою ленту интересных и просто забавных новостей в форме заголовков, фото, видео и скриншотов. Все, как вы любите.
6 февраля: что происходит в Украине и мире
- Что делать с удаленной опухолью? Изобретательница Симона Йетч отправила ее в Антарктиду.
TWITTER— Simone Giertz (@SimoneGiertz) February 4, 2019
- Житель Индии собирается подать в суд на родителей за то, что те не спросили, соглашается ли он рождаться. Вот он:
- "Самый быстрый в мире" еж.
TWITTER— smol animals (@smolanimals) February 5, 2019
- Набирает популярность хештег #дубакчеллендж - пользователи сети публикуют фото и видео с разбрызгиванием кипятка на морозе.
INSTAGRAM (@giorgio_kem)
INSTAGRAM (@imsiberian_official)
INSTAGRAM (@kvarnava)
INSTAGRAM (@molodnv)
- Пользователь Reddit заменил в фотошопе лицо Дэвида Швимера на лицо Кейджа - и ничего не изменилось.
- Альпака в очках.
- "Если ты читаешь эти строки, ты уже слишком долго пялишься на моего парня. Именно так я бы смотрела на тебя, если бы я был сейчас рядом с ним. Привет, я Холли, его ДЕВУШКА", – написала девушка на футболке своего парня.
TWITTER— Holly Cockerill (@hollycockerill) February 1, 2019
Напомним, аналогичную подборку самых забавных и интересных новостей мы делали 31 января и 5 февраля.
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Источник: Сегодня