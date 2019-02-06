Заголовки дня: онлайн-лента самых прикольных новостей 6 февраля

Коротко о самых забавных новостях сегодняшнего дня

Читайте самые прикольные новости за 6 февраля Фото: pixabay

Каждый день в Украине и мире происходит что-то интересное. Очень сложно уследить за всем, тем более написать об этом. Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил свою ленту интересных и просто забавных новостей в форме заголовков, фото, видео и скриншотов. Все, как вы любите.

6 февраля: что происходит в Украине и мире

Что делать с удаленной опухолью? Изобретательница Симона Йетч отправила ее в Антарктиду.

TWITTER— Simone Giertz (@SimoneGiertz) February 4, 2019

Житель Индии собирается подать в суд на родителей за то, что те не спросили, соглашается ли он рождаться. Вот он:

Фото: Facebook

"Самый быстрый в мире" еж.

TWITTER— smol animals (@smolanimals) February 5, 2019

Набирает популярность хештег #дубакчеллендж - пользователи сети публикуют фото и видео с разбрызгиванием кипятка на морозе.

INSTAGRAM (@giorgio_kem) 4 Фев 2019 в 7:49 PST

INSTAGRAM (@imsiberian_official) 22 Янв 2018 в 7:30 PST

INSTAGRAM (@kvarnava) 4 Фев 2019 в 10:45 PST

INSTAGRAM (@molodnv) 5 Фев 2019 в 2:57 PST

INSTAGRAM 4 Фев 2019 в 10:19 PST

Пользователь Reddit заменил в фотошопе лицо Дэвида Швимера на лицо Кейджа - и ничего не изменилось.

Фото: Reddit

Альпака в очках.

"Если ты читаешь эти строки, ты уже слишком долго пялишься на моего парня. Именно так я бы смотрела на тебя, если бы я был сейчас рядом с ним. Привет, я Холли, его ДЕВУШКА", – написала девушка на футболке своего парня.

TWITTER— Holly Cockerill (@hollycockerill) February 1, 2019

Напомним, аналогичную подборку самых забавных и интересных новостей мы делали 31 января и 5 февраля.

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