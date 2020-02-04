Заключенный по ошибке вышел на свободу и опять попал в тюрьму

Мужчина отбывает наказание в одной из тюрем штата Огайо

Заключенного по ошибке освободили из тюрьмы Фото: Depositphotos

31-летнего заключенного Тэллеона Стефона Бразила из американского штата Огайо, попавшего в тюрьму из-за ограбления, угона автомобиля и незаконного хранения огнестрельного оружия, по ошибке отпустили из тюрьмы, а затем снова арестовали. Мужчина отбывает наказание в одной из тюрем штата Огайо. Об этом сообщает издание UPI.

14 января власти Огайо отвезли его в офис шерифа в городе Портсмут, где Бразилу были предъявлены дополнительные обвинения в совершении преступлений, связанных с наркотиками. 21 января полицейские случайно освободили Бразила под залог, хотя он должен был содержаться под арестом. Его забрали родственники и увезли в город Детройт, штат Мичиган.

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В четверг, 30 января, власти Огайо сообщили об ошибке Департаменту исправительных учреждений Мичигана. Представители правоохранительных органов связались с семьей Бразила и потребовали вернуть его в тюрьму, но осужденный проигнорировал это сообщение.

Бразил был арестован в субботу, 1 февраля, по месту своего жительства в Детройте. Ему могут предъявить дополнительные обвинения в связи с попытками избежать повторного заключения.

Напомним, американцу Крейгу Коули, который по несправедливому приговору просидел в тюрьме 39 лет, выплатили 21 миллион долларов в качестве компенсации. Также мы рассказывали о заключенном, который сбежал из тюрьмы ради посещения стоматолога.

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