Заметить крайне сложно: иллюзия на фото поставила сеть в тупик

Многие юзеры посчитали, что "уловку" в кадре разглядеть невозможно

Змея спряталась на диване Фото: facebook.com/SunshineCoastSnakeCatchers

19 июля австралийская компания Sunshine Coast Snake Catchers из Квинсленда, специализирующаяся на ловле рептилий, решила проверить пользователей сети на внимательность и опубликовала в Facebook изображение из дома, в котором недавно была поймана змея. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.



На снимке оказана летняя веранда со столиком и диваном, окруженная зеленью. Многие юзеры посчитали, что змею на таком кадре разглядеть невозможно, однако некоторые попытались найти ответ. Оказалось, что на снимке есть ковровый питон, который разместился сверху подушек.

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Ловец змей по имени Стю в доказательство разместил видео с рептилией с другого ракурса. Он также признал, что загадка была крайне сложной, но заметил, что увидеть змею все же возможно.

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