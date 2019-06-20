Заметит только внимательный! Фото девушки поставило сеть в тупик

Блогерша из Румынии озадачила пользователей сети фотографиями в Instagram

Кристину Шейферт подозревают в обмане Фото: instagram.com/cristinaszeifert

Каждый день в Instagram появляются миллионы новых снимков. Чтобы выделяться новоиспеченные блогеры придумывают всевозможные оригинальные ходы, а иногда даже жульничают. Креативностью отличилась и Кристина Шейферт – художница из Румынии. Девушка публикует в своем аккаунте снимки, на которых она рисует картины. Эти фото собирают тысячи лайков, но однажды подписчики заметили один нюанс – на всех фото Шейфер якобы наносит на полотна последние штрихи, а краски на палитре в ее руках не меняются.

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"Это странно, если верить, что она действительно является автором всех этих работ", – пишут пользователи сети.

Издание Bored Panda попросило Кристину Шейферт объясниться.

Скриншот: reddit.com/r/Instagramreality

"Вообще, я в шоке от происходящего, – рассказывает девушка. – Люблю рисовать еще с детства, даже закончила художественную школу. Да, я выкладываю в Instagram уже готовые работы, потому что хочу, чтобы все было идеально. И мне нравится фотографировать себя в чистая одежде и с удачным макияжем. Что касается палитры, то я иногда использую ее в качестве аксессуара. К тому же, я рисую акриловой краску, которая очень хорошо моется".

Картины Кристины Шейферт вызвали спор в сети Фото: instagram.com/cristinaszeifert Картины Кристины Шейферт вызвали спор в сети Фото: instagram.com/cristinaszeifert Картины Кристины Шейферт вызвали спор в сети Фото: instagram.com/cristinaszeifert Картины Кристины Шейферт вызвали спор в сети Фото: instagram.com/cristinaszeifert Картины Кристины Шейферт вызвали спор в сети Фото: instagram.com/cristinaszeifert Картины Кристины Шейферт вызвали спор в сети Фото: instagram.com/cristinaszeifert Картины Кристины Шейферт вызвали спор в сети Фото: instagram.com/cristinaszeifert Картины Кристины Шейферт вызвали спор в сети Фото: instagram.com/cristinaszeifert Картины Кристины Шейферт вызвали спор в сети Фото: instagram.com/cristinaszeifert Картины Кристины Шейферт вызвали спор в сети Фото: instagram.com/cristinaszeifert Картины Кристины Шейферт вызвали спор в сети Фото: instagram.com/cristinaszeifert 1/11

К слову, на страницу Кристины Шейферт в Instagram подписаны почти 34 тысячи пользователей сети.

Напомним, ранее "Сегодня" сообщали, как фотографирующихся в зоне отчуждения обнаженных Instagram-моделей раскритиковали в сети. Также мы писали о модели, которая попала в скандал из-за фото на рисовом поле.

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