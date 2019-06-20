Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Заметит только внимательный! Фото девушки поставило сеть в тупик

Блогерша из Румынии озадачила пользователей сети фотографиями в Instagram

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:21
Кристину Шейферт подозревают в обмане
Кристину Шейферт подозревают в обмане
Фото: instagram.com/cristinaszeifert

Каждый день в Instagram появляются миллионы новых снимков. Чтобы выделяться новоиспеченные блогеры придумывают всевозможные оригинальные ходы, а иногда даже жульничают. Креативностью отличилась и Кристина Шейферт – художница из Румынии. Девушка публикует в своем аккаунте снимки, на которых она рисует картины. Эти фото собирают тысячи лайков, но однажды подписчики заметили один нюанс – на всех фото Шейфер якобы наносит на полотна последние штрихи, а краски на палитре в ее руках не меняются. 

Смотрите видео: "чернобыльские дивы" влипли в скандал из-за обнаженных снимков

"Это странно, если верить, что она действительно является автором всех этих работ", – пишут пользователи сети.
Издание Bored Panda попросило Кристину Шейферт объясниться.

Скриншот: reddit.com/r/Instagramreality

"Вообще, я в шоке от происходящего, – рассказывает девушка. – Люблю рисовать еще с детства, даже закончила художественную школу. Да, я выкладываю в Instagram уже готовые работы, потому что хочу, чтобы все было идеально. И мне нравится фотографировать себя в чистая одежде и с удачным макияжем. Что касается палитры, то я иногда использую ее в качестве аксессуара. К тому же, я рисую акриловой краску, которая очень хорошо моется". 

Картины Кристины Шейферт вызвали спор в сети
Фото: instagram.com/cristinaszeifert
Картины Кристины Шейферт вызвали спор в сети
Фото: instagram.com/cristinaszeifert
Картины Кристины Шейферт вызвали спор в сети
Фото: instagram.com/cristinaszeifert
Картины Кристины Шейферт вызвали спор в сети
Фото: instagram.com/cristinaszeifert
Картины Кристины Шейферт вызвали спор в сети
Фото: instagram.com/cristinaszeifert
Картины Кристины Шейферт вызвали спор в сети
Фото: instagram.com/cristinaszeifert
Картины Кристины Шейферт вызвали спор в сети
Фото: instagram.com/cristinaszeifert
Картины Кристины Шейферт вызвали спор в сети
Фото: instagram.com/cristinaszeifert
Картины Кристины Шейферт вызвали спор в сети
Фото: instagram.com/cristinaszeifert
Картины Кристины Шейферт вызвали спор в сети
Фото: instagram.com/cristinaszeifert
Картины Кристины Шейферт вызвали спор в сети
Фото: instagram.com/cristinaszeifert
1/11

К слову, на страницу Кристины Шейферт в Instagram подписаны почти 34 тысячи пользователей сети. 

Напомним, ранее "Сегодня" сообщали, как фотографирующихся в зоне отчуждения обнаженных Instagram-моделей раскритиковали в сети. Также мы писали о модели, которая попала в скандал из-за фото на рисовом поле

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Обнаженная модель попала в скандал из-за фото на рисовом поле ЧП с внедорожником на пешеходном мосту в Киеве: появилось видео из салона авто День блогера 2019: на кого стоит подписаться в Instagram Кто их туда пустил? "Чернобыльские дивы" влипли в скандал из-за обнаженных снимков
фото видео Румыния курьез прикол блогер
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как питаться летом, чтобы потерять вес: пять вкусных идей
Как питаться летом, чтобы потерять вес: пять вкусных идей
На руинах брака: Михаил Козаков умирал в одиночестве и нищете
На руинах брака: Михаил Козаков умирал в одиночестве и нищете
Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии
Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии
Потап предпочел бывшую жену Насте Каменских
Потап предпочел бывшую жену Насте Каменских

Популярные статьи

Вчера, 16:24Шоу-бизнес

Потап показал постельные кадры с Настей Каменских

Вчера, 15:52Шоу-бизнес

"Новый бывший": TAYANNA рассказала правду о муже, с которым встречается Ани Лорак

Вчера, 12:41Стиль

Цвет неба: Кейт Миддлтон и Елизавета II восхитили образами в одинаковых тонах

Вчера, 10:40Шоу-бизнес

Меган Маркл во дворце снова придумали обидное прозвище

Вчера, 09:52Техно

Microsoft добавит новую клавишу на все клавиатуры мира

Вчера, 09:07Fun

Забавные курьезы с высокими людьми: 15 смешных фото

Вчера, 08:56Fun

Платье девушки на свадьбе разозлило пользователей сети: фото

Вчера, 08:29Fun

Исчезнувший под водой иллюзионист найден: что с ним произошло

Вчера, 08:02Шоу-бизнес

Дочь Поляковой оказалась в карете скорой помощи: фото

18 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

18 июняШоу-бизнес

Как у Ким: Леся Никитюк показала аппетитные формы

18 июняТехно

Жертвы хакеров: названы самые опасные устройства в доме

18 июняFun

В самом пикантном месте: у известной певицы треснул костюм

17 июняFood

Кексы с изюмом: три рецепта домашней выпечки

17 июняТехно

Решение Xiaomi разозлило пользователей смартфонов

17 июняПсихология

Полнолуние 17 июня 2019: как себя вести во время полной луны

Новости партнеров

Блюдо дня: голубцы-пятиминутка
Блюдо дня: голубцы-пятиминутка
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
Звезды, которые не смогли закончить даже среднюю школу
Звезды, которые не смогли закончить даже среднюю школу
​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М
6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М
Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь