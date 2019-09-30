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Заметят только избранные: фото-уловка поставила сеть в тупик

Оптическая иллюзия с изображением леопарда вызвала споры у юзеров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:43
Фото с леопардом озадачило пользователей сети
Фото с леопардом озадачило пользователей сети
Фото: Pixabay

В Twitter-аккаунте @BellaLack появилась курьезная картинка с оптической иллюзией. Одни пользователи сети в комментариях отмечают, что на фотографии нет диких зверей, другие – уверены, что есть, и это замаскированный леопард. Автор поста попросила не писать ответ, чтобы остальные тоже смогли проверить себя.

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Большинство юзеров написали под изображением, что не видят животное, хотя смотрят на фото достаточно долгое время. Однако нашлись самые внимательные, которые и выложили фото с обведенным в редакторе животным.

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Хищник слился с каменистой местностью из-за пятнистого рисунка. Люди поразились камуфляжу леопарда, а несколько человек предположили, что это и вовсе камни и на фото никого нет.

Скриншот: twitter.com/BellaLack

Ранее "Сегодня" писали, как отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик. Кроме этого, мы рассказывали, как ноги девушки на фото оказались оптической иллюзией.

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Источник: Сегодня
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