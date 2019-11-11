"Заплакал и открыл глаза": по ошибке врачей мужчина "ожил" на похоронах

Труп Канделарио Гутьерреса Эрнандеса оставили в больнице в специальном мешке

Врачи ошиблись и "похоронили" живого пациента Фото: Depositphotos

80-летнего Канделарио Гутьерреса Эрнандеса из колумбийского города Понедера чуть не похоронили заживо. Врачи признали мужчину мертвым и выписали свидетельство о смерти. Об этом сообщает информационный портал Seven News.

Свидетельство о смерти Фото: cen

По словам медиков, мужчина скончался из-за проблем с дыханием. Его труп оставили в больнице в специальном мешке. Однако прибывшие гробовщики сообщили, что "покойник" жив.

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Семья Эрнандеса тут же позвонила представителям больницы, которые это подтвердили. "Больного проверили несколько докторов, и все они говорили одно и то же, – вспоминает Гутьеррес Фонтальво, дочь Канделарио. – Мы приехали туда и увидели, что он моргает и шевелит руками". Племянница колумбийца Лузнейра Гутьеррес добавила, что "дядя заплакал и ненадолго открыл глаза", когда она до него дотронулась.

Медики, выдавшие свидетельство о смерти пациента, пока не прокомментировала инцидент.

Ранее "Сегодня" писали о подобном случае: присутствующие на похоронах 20-летнего Мохаммеда Фуркана из индийского города Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, заметили, что "покойник" двигается. Мужчина получил тяжелые травмы в результате аварии, после чего 24 июня в больнице его объявили мертвым.

Кроме этого, мы писали о жительнице ЮАР, которая "ожила" в холодильнике морга спустя несколько часов после дорожной аварии.Также сообщалось об американце Тони Йале, который ожил через 45 минут после остановки сердца.

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