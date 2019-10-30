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Запомнит на всю жизнь: жена жестко проучила мужа-изменщика

Американка решила насолить бывшему мужу и придумала для этого необычный способ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:58
Американка отомстила бывшему мужу за измену
Американка отомстила бывшему мужу за измену
Фото: Pixabay

Жительница США Брэнди Ли поделилась на своей странице в Facebook историей развода с мужем-изменщиком. В ходе бракоразводного процесса суд обязал ее выплатить супругу 7,5 тысячи долларов, однако женщина нашла необычный способ выйти из этой ситуации победителем. Американка заплатила бывшему супругу килограммами даймов (американская монета номиналом в десять центов).

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"Мужчина, за которого я вышла замуж, сделал мне огромный подарок и переспал с женой своего друга. Эта женщина присутствовала на нашей свадьбе и видела, как я смотрела в глаза своему любимому мужчине и произносила клятвы. Так вот, я их застукала, и дело дошло до суда. И по какой-то чудовищной несправедливости именно мне пришлось платить супругу 7,5 тысячи долларов". – рассказывает Брэнди Ли в комментарии для таблоида Metro.

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Американка решила насолить бывшему мужу и выплатить необходимую сумму монетами. "В суде сказали, что я должна заплатить ему эти деньги. И все. Никто не говорил, как именно я должна это сделать", – подчеркнула мать двоих детей. Она пошла в местный банк, объяснила сотрудникам ситуацию и попросила разменять крупные купюры.

В итоге Ли получила в качестве размена десять коробок даймов общим весом в 159 килограммов. Она благополучно перенесла развод и предательство и даже заказала футболку с надписью "Счастливо разведена". Пользователи сети отмечают, что эту "подставу" мужчина запомнит на всю оставшуюся жизнь.

Ранее "Сегодня" писали, как девушка поймала парня на измене и отомстила, опозорив его на весь мир. Также мы рассказывали об американка по имени Даниэль, которая рассталась с возлюбленным и задалась вопросом, что же делать с фотографиями, на которых она изображена вместе с бывшим? Решение девушки было простым, но очень оригинальным.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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