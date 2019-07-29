Подросток 10 лет не стриг волосы и напугал парикмахера: курьезные фото
Житель Великобритании Оуэйн Томас хотел отрастить длинные волосы "как у серферов" и не шел на уговоры родных
14-летний британец из Уэльса по имени Оуэйн Томас, который не стриг волосы 10 лет, напугал парикмахера. Об этом пишет таблоид Daily Mail.
"Я впервые столкнулся с такими волосами. Никогда не видел подобного лично. Я словно чистил картошку", – описал впечатления барбер Джеймс Уильямс.
Специалист признался, что первоначально не был уверен в том, что справится с поставленной задачей. Для начала он избавился от задеревеневших участков, под которыми проглядывали натуральные волосы.
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По словам родителей мальчика, их сын хотел отрастить длинные волосы "как у серферов" и не шел на уговоры родных. Неряшливым видом школьника были недовольны его учителя, однако мальчик боялся парикмахеров и отказывался стричься даже у знакомого барбера.
Результат удивил не только родителей, но и мальчика. Он выслушал советы от парикмахера и согласился использовать уход, который позволит ему отрастить длинную шевелюру.
Ранее "Сегодня" писали о 28-летнем актере Кристиано Брага из бразильского штата Минас-Жерайс, который жалуется на трудности, с которыми ему пришлось столкнуться из-за "слишком шикарных волос" длинной в 70 сантиметров. Кроме того, мы рассказывали, как живет девочка с аномалией "синдром непослушных волос".
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