Подросток 10 лет не стриг волосы и напугал парикмахера: курьезные фото

Житель Великобритании Оуэйн Томас хотел отрастить длинные волосы "как у серферов" и не шел на уговоры родных

Оуэйн Томас из Уэльса 10 лет не стриг волосы Фото: facebook.com/kennedynewsandmedia

14-летний британец из Уэльса по имени Оуэйн Томас, который не стриг волосы 10 лет, напугал парикмахера. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

"Я впервые столкнулся с такими волосами. Никогда не видел подобного лично. Я словно чистил картошку", – описал впечатления барбер Джеймс Уильямс.

Парикмахера напугали волосы ребенка из Великобритании Фото: facebook.com/kennedynewsandmedia Парикмахера напугали волосы ребенка из Великобритании Фото: facebook.com/kennedynewsandmedia Парикмахера напугали волосы ребенка из Великобритании Фото: facebook.com/kennedynewsandmedia Парикмахера напугали волосы ребенка из Великобритании Фото: facebook.com/kennedynewsandmedia Парикмахера напугали волосы ребенка из Великобритании Фото: facebook.com/kennedynewsandmedia Парикмахера напугали волосы ребенка из Великобритании Фото: facebook.com/kennedynewsandmedia Парикмахера напугали волосы ребенка из Великобритании Фото: facebook.com/kennedynewsandmedia 1/7

Специалист признался, что первоначально не был уверен в том, что справится с поставленной задачей. Для начала он избавился от задеревеневших участков, под которыми проглядывали натуральные волосы.

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По словам родителей мальчика, их сын хотел отрастить длинные волосы "как у серферов" и не шел на уговоры родных. Неряшливым видом школьника были недовольны его учителя, однако мальчик боялся парикмахеров и отказывался стричься даже у знакомого барбера.

Результат удивил не только родителей, но и мальчика. Он выслушал советы от парикмахера и согласился использовать уход, который позволит ему отрастить длинную шевелюру.

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