Зарплата – восемь тысяч евро. Появилась "вакансия мечты" для юмористов

Нужно выискивать в интернете мемы, смешные видео и странные истории

Работу мечты предлагает норвежская компания Opera Software – им нужен сотрудник, который сможет искать в интернете мемы, смешные видео, а также веселые и странные истории. За две недели работы зимой 2020-2021 года Opera обещает заплатить восемь тысяч евро.

"Мы ищем человека, который любит дурацкие мемы, смотреть видео с маленькими тюленями и изучать конспирологические теории. Да, тебя, – указано в объявлении. – Это самые легкие деньги, которые ты сможешь заработать из любой точки мира".

Соискатель должен хорошо владеть английским языком, быть старше 18 лет, иметь свой компьютер и стабильный интернет, а также любить интернет.

Как подать заявку?

До 13 ноября нужно снять короткий ролик (15−60 секунд) и рассказать о своем опыте поисков забавной информации и новостей в интернете. Затем загрузить это видео в свои соцсети (Facebook, Instagram, TikTok или YouTube) с тегом #operapersonalbrowser. После этого Opera выберет лучших соискателей и свяжется с ними для выполнения второго задания.

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