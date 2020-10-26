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Зарплата – восемь тысяч евро. Появилась "вакансия мечты" для юмористов

Сегодня, 15:16

Нужно выискивать в интернете мемы, смешные видео и странные истории

Работу мечты предлагает норвежская компания Opera Software – им нужен сотрудник, который сможет искать в интернете мемы, смешные видео, а также веселые и странные истории. За две недели работы зимой 2020-2021 года Opera обещает заплатить восемь тысяч евро.

"Мы ищем человека, который любит дурацкие мемы, смотреть видео с маленькими тюленями и изучать конспирологические теории. Да, тебя, – указано в объявлении. – Это самые легкие деньги, которые ты сможешь заработать из любой точки мира".

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Соискатель должен хорошо владеть английским языком, быть старше 18 лет, иметь свой компьютер и стабильный интернет, а также любить интернет.

Как подать заявку?

До 13 ноября нужно снять короткий ролик (15−60 секунд) и рассказать о своем опыте поисков забавной информации и новостей в интернете. Затем загрузить это видео в свои соцсети (Facebook, Instagram, TikTok или YouTube) с тегом #operapersonalbrowser. После этого Opera выберет лучших соискателей и свяжется с ними для выполнения второго задания.

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Ранее Сегодня.Lifestyle сообщали, что на популярном среди туристов мексиканском курорте в городе Канкун появилась необычная вакансия – "директора приключений" с зарплатой 10 тыс. долларов в месяц.

Кроме этого, мы писали, что в России искали испытателя дивана.

Смотрите видео: миллионер ищет напарника для отдыха с зарплатой 52 тысячи долларов

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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