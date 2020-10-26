Зарплата – восемь тысяч евро. Появилась "вакансия мечты" для юмористов
Нужно выискивать в интернете мемы, смешные видео и странные истории
Работу мечты предлагает норвежская компания Opera Software – им нужен сотрудник, который сможет искать в интернете мемы, смешные видео, а также веселые и странные истории. За две недели работы зимой 2020-2021 года Opera обещает заплатить восемь тысяч евро.
"Мы ищем человека, который любит дурацкие мемы, смотреть видео с маленькими тюленями и изучать конспирологические теории. Да, тебя, – указано в объявлении. – Это самые легкие деньги, которые ты сможешь заработать из любой точки мира".
Соискатель должен хорошо владеть английским языком, быть старше 18 лет, иметь свой компьютер и стабильный интернет, а также любить интернет.
Как подать заявку?
До 13 ноября нужно снять короткий ролик (15−60 секунд) и рассказать о своем опыте поисков забавной информации и новостей в интернете. Затем загрузить это видео в свои соцсети (Facebook, Instagram, TikTok или YouTube) с тегом #operapersonalbrowser. После этого Opera выберет лучших соискателей и свяжется с ними для выполнения второго задания.
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