Заселился еще в марте: мужчину "закрыли" в роскошном испанском отеле с видом на море

Номер в гостинице W на набережной Барселоны стоят до 13, 5 тыс. евро

37-летний испанец Даниэль Ортоньез во время пандемии коронавируса живет сам в 27-этажной роскошной гостиницы W на набережной Барселоны и раз в пять дней спускает 1400 кранов. Поскольку работа с каждым краном занимает у него пять минут, "на посту" нужно быть целый день.

По словам мужчины, спускать краны необходимо из-за бактерий легионелл, которые живут в воде выше 35 градусов и особенно сильно размножаются, если вода застаивается.

37-летний испанец Даниель Ортоньез с марта живет в барселонском отеле W Фото: Samuel Aranda

Сообщается, что номера в отеле стоят до 13,5 тыс. евро. Но Даниэль живет там бесплатно с марта этого года по просьбе владельцев. Испанец считает W своим вторым домом и готов оставаться там столько, сколько нужно. Он не женат и привык самостоятельно для себя готовить и стирать.

"Немного странно наблюдать, как несколько носков кружатся в стиральной машине огромной прачечной, но у меня было много времени привыкнуть", – рассказывает Даниэль в комментарии для газеты The New York Times.

Развлечений в отеле немного, поэтому во время активной борьбы с COVID-19 Ортоньез решил выразить благодарность врачам и включил свет в номерах, чтобы "нарисовать" на окнах сердце.

Даниель Ортоньез "нарисовал" на окнах отеля W в Барселоне сердце Фото: Samuel Aranda

К слову, Испания стала одной из европейских стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. По официальным данным, там погибло больше 27 тыс. человек. Правительство Мадрида недавно начало ослаблять карантинные ограничения, чтобы к концу июня страна могла вернуться к тому, что испанский премьер-министр Педро Санчес называет "новой нормой".

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Напомним. ранее открыли роскошный VIP-изолятор для богачей с коронавирусом.

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