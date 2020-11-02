Зеркало из уборной комнаты обычного семейства оценили в 367 тысяч гривен (фото)

Как выяснилось, вещь ранее принадлежала последней королеве Франции Марии-Антуанетте

Семейство из Великобритании случайно узнало, что зеркало, которое провисело в их уборной комнате последние 40 лет, ранее принадлежало последней королеве Франции Марии-Антуанетте. Эксперты оценивают антикварную вещь в 10 тысяч фунтов стерлингов (367,6 тыс. грн). Об этом сообщает таблоид The Sun.

По словам владельцев дома, зеркало размером 20 на 16 дюймов (приблизительно 50 на 40 см) они получили по наследству. Артефакт стал украшением их семейного туалета в 1980-х годах. На серебряной табличке было указано, кому ранее принадлежало зеркало, но британцы подумали, что это шутка.

Фото: SWNS

Фото: SWNS

"Вероятно, оно является частью более крупной экспозиции в одном из дворцов Антуанетты, – рассказывает аукционист Эндрю Стоу. – Вообще, это удивительно! Одна из самых известных исторических личностей смотрела в это зеркало".

Фото: SWNS

К слову, зеркало Марии-Антуанетты продадут на аукционе в Бристоле (Великобритания) в следующую пятницу.

Напомним, ранее 51-летний пенсионер из Великобритании, имя которого не называется, случайно нашел в своем гараже старый чайник. Как выяснилось позже, это очень ценный кувшин для вина и он, по всей видимости, принадлежал китайскому императору.

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Кроме этого, в польском городе Новы-Сонч в руинах Королевского замка XIV века ученые обнаружили тайник, в котором находился сундук с богатым кладом.

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