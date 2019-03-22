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Жена после смерти мужа узнала о существовании их "замороженного ребенка"

Женщина сначала подумала, что это ошибка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:55
Американка узнала о существовании замороженного эмбриона Фото: CBS News
Американка узнала о существовании замороженного эмбриона
Фото: CBS News

Женщина по имени Мариса Клутье-Бристоль из Массачусетса (США) в 2017 году получила письмо с просьбой оплатить хранение замороженного эмбриона, о существовании которого она даже не догадывалась. Как выяснилось, она со своим ныне покойным мужем безуспешно проходила процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 2003 году. После этого пара больше не пыталась зачать ребенка, сообщает CBS News.

"Я думала, что это какая-то ошибка. Может быть, массовая рассылка. Ведь у меня нет замороженного эмбриона", – вспоминает Мариса Клутье-Бристоль. Она также добавила, что в настоящее время подает в суд на больницу и не собирается отдавать долг.

"Она хочет подотчетности за то, что этот эмбрион находился в их распоряжении 13 лет, а она не была уведомлена об этом, – рассказывает Джеффри Каталано, адвокат женщины. – Должна быть гарантия того, что это не повторится с кем-то еще".

Мариса утверждает, что сейчас она борется с депрессией и встречается с консультантом.

"Это касается не только меня. Это влияет на мою семью, на моего сына. Они должны [врачи] понимать, что это не предмет мебели, это человеческая жизнь. Я скорблю о ребенке, которого могла бы родить, но уже не сделаю этого", – добавила Клутье-Бристоль.

Напомним, американка родила девочку, которая появилась из эмбриона, находившегося 24 года в заморозке. Кроме этого, ученые научились "редактировать" эмбрионы

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Источник: Сегодня
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