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Жена внимательно рассмотрела фото в интернете и увидела измену мужа

Чтение обзора на элитный ресторан закончилось для женщины семейной драмой

Владимир Грисюк
Сегодня, 04:58
Американка случайно узнала об измене мужа Фото: Clem Onojeghuo / Unsplash
Американка случайно узнала об измене мужа
Фото: Clem Onojeghuo / Unsplash

Ресторанный критик издании Washington Post Том Сиетсем случайно выкрыл измену мужчины. На фотографии, которая сопровождала его отзыв, неизвестная читательница заметила своего мужа, который обедал с другой женщиной.

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"Спасибо, Том! Ваш последний отзыв сопровождается фотографией, на которой мой муж обедает с женщиной – и это определенно не я! Он во всем признался, когда я показала ему это фото в качестве доказательства. Мне показалось, вам будет интересно узнать о вашей роли в нашей драме. В этот День благодарения я благодарна вам за помощь в разоблачении измены", – написала Тому Сиетсему женщина.

Смотрите видео: как отомстить изменщику

Дальнейшая судьба пары пока что неизвестна.

Ранее "Сегодня" писали об американке, которая нашла способ отомстить бывшему. Кроме этого, мы рассказывали об одесситке, которая жестко отомстила любовнику, "лайкающему" других девушек. Уточняется, что пострадавший мужчина – 33-летний иностранец из страны Ближнего Востока.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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