Жена жестко отомстила мужу за подлую измену в командировке

Австралийка нашла способ наказать благоверного

Женщина из Австралии отомстила мужу. Фото: depositphotos

Драматическая история произошла в семье австралийцев: жена узнала об измене мужа и придумала для него коварную месть. Об этом инциденте написал портал Whimn.

Обманутая женщина по имени Мел призналась, что ее муж Марти неделями пропадал в командировках, и отношения между супругами испортились.

"Я сильно обижалась на то, что мне приходится проводить столько времени в одиночестве. Должна признать, что даже когда он был дома, я много обижалась и ворчала на него", — отметила она.

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Со временем Марти начал часами сидеть перед компьютером, когда приезжал домой. Он говорил супруге, что у него много работы, и старался не общаться с ней. Однажды австралиец заснул с ноутбуком на коленях, и Мел обнаружила, что ему пришло сообщение от другой женщины. Из переписки она поняла, что Марти живет с ней в Канаде, и они планируют пожениться.

Мел очень разозлилась и поначалу хотела рассказать канадке всю правду о муже, но решила отомстить изощреннее. Как только ее супруг уехал в командировку, она обратилась к риелторам с просьбой продать дом как можно скорее. Недвижимость была записана на женщину — так решил сам Марти во время покупки ради "послаблений от налоговой". Деньги, полученные от продажи дома, она разделила пополам: одну часть положила на личный счет, другую — на совместный счет с супругом.

Сама Мел отправилась в круиз с подругами и не знает, как отреагировал ее муж, когда приехал домой и обнаружил там других хозяев. С этого момента Марти больше не связывался с супругой и окончательно переехал в Канаду.

Напомним, японские правоохранители задержали 34-летнюю Мидори Кавамию, которую обвиняют в том, что она уничтожила принадлежавшую ее бывшему супругу коллекцию скрипок общей стоимостью в 950 тысяч долларов.

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