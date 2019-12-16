Жених и невеста после драки на свадьбе отказались от брака: фото
Девушка подала на своего деверя-дебошира заявление в полицию
Молодожены из британского Уэльса Стеффан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж во время празднования свадьбы в отеле города Лланибиддер сильно поругались и спустя пару часов после торжества решили расстаться. Об этом сообщает таблоид The Sun.
По информации издания, на свадьбе шафер, он же брат жениха Томос Райдиан Уилсон, слишком много выпил, избил невесту и протащил ее через лестничный пролет. Затем он напал на двух ее сестер и мать. Мужчина кричал, что его брат не должен был жениться на Мэйсон-Джордж и что он "больше не Уилсон". Пьяный жених поддержал своего брата.
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Невеста подала на своего деверя заявление в полицию, после чего пара окончательно распалась. Сейчас молодожены ищут путь, как можно быстро аннулировать свидетельство о браке.
Напомним, жених ушел из жизни после четырех дней брака. Ранее "Сегодня" также писали о 49-летнем Крисе Мэллоне из шотландской области Западный Лотиан, который забыл о свадьбе со своей возлюбленной после церемонии.
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