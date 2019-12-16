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Жених и невеста после драки на свадьбе отказались от брака: фото

Девушка подала на своего деверя-дебошира заявление в полицию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:57
Пара рассталась спустя пару часов после свадьбы
Пара рассталась спустя пару часов после свадьбы
Фото: Steffan Wilson / Facebook

Молодожены из британского Уэльса Стеффан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж во время празднования свадьбы в отеле города Лланибиддер сильно поругались и спустя пару часов после торжества решили расстаться. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Молодожены расстались спустя пару часов после свадьбы
Фото: Steffan Wilson / Facebook
Молодожены расстались спустя пару часов после свадьбы
Фото: Steffan Wilson / Facebook
Молодожены расстались спустя пару часов после свадьбы
Фото: Steffan Wilson / Facebook
Молодожены расстались спустя пару часов после свадьбы
Фото: Steffan Wilson / Facebook
Молодожены расстались спустя пару часов после свадьбы
Фото: Steffan Wilson / Facebook
Молодожены расстались спустя пару часов после свадьбы
Фото: Steffan Wilson / Facebook
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По информации издания, на свадьбе шафер, он же брат жениха Томос Райдиан Уилсон, слишком много выпил, избил невесту и протащил ее через лестничный пролет. Затем он напал на двух ее сестер и мать. Мужчина кричал, что его брат не должен был жениться на Мэйсон-Джордж и что он "больше не Уилсон". Пьяный жених поддержал своего брата.

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Невеста подала на своего деверя заявление в полицию, после чего пара окончательно распалась. Сейчас молодожены ищут путь, как можно быстро аннулировать свидетельство о браке.

Напомним, жених ушел из жизни после четырех дней брака. Ранее "Сегодня" также писали о 49-летнем Крисе Мэллоне из шотландской области Западный Лотиан, который забыл о свадьбе со своей возлюбленной после церемонии.

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