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Жених перед роскошной свадьбой сбежал от беременной невесты

Парень подделал банковскую квитанцию об оплате места для торжества и уверял, что купил дом для семьи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:29
Мужчина бросил перед свадьбой беременную невесту
Мужчина бросил перед свадьбой беременную невесту
Фото: Depositphotos

25-летняя Розанна Томас из Великобритании собиралась выйти замуж за своего возлюбленного – 35-летнего Гевина Холла. Однако накануне церемонии бракосочетания женщина узнала от свадебного фотографа, что жених обманывает ее. Об этом сообщает The Sun.

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Томас рассказала, что познакомилась с будущим женихом в Tinder. Когда мужчина узнал о беременности возлюбленной, сам предложил устроить роскошный банкет. Он также утверждал, что обеспечит ее, и убедил бросить работу. Зная, что свадьба не состоится, он все равно позволил занять семье девушки крупную сумму. Парень подделал банковскую квитанцию об оплате места для торжества и уверял, что купил дом для семьи, в который они якобы должны скоро переехать.

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По словам Розанны, Холл внес 7 тысяч фунтов стерлингов и забронировал зал для торжества. Однако свадебный фотограф позвонил невесте за четыре дня до свадьбы и уточнил, состоится ли мероприятие. Сама Томас уже потратила 10 тысяч фунтов на свадебное платье и платья подружек невесты, цветы и украшения. Теперь женщина продает вещи в интернете, чтобы выбраться из долгов.

После раскрытого обмана девушка перестала общаться с Холлом. Она родила от него дочь, по ее словам, только это дало ей мотивацию жить дальше.

Ранее "Сегодня" писали, как 96-летний ветеран Второй мировой сыграл свадьбу с мужчиной. Кроме этого, мы рассказывали о невесте, которая бросила жениха и вышла замуж за свадебного музыканта.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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