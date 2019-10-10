Жених перед свадьбой попал в тюрьму из-за "подарка" для невесты

В США жених украл обручальное кольцо перед свадьбой

В США жених украл для невесты обручальное кольцо Фото: Depositphotos

4 октября житель американского города Гровтон, штат Техас (США), по имени Хит Эдвард Бампус ограбил отделение банка, чтобы приобрести обручальное кольцо для своей возлюбленной. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Правоохранители получили кадры с камеры видеонаблюдения и опубликовали снимки подозреваемого в официальной группе в Facebook. Невеста Бампуса увидела на снимках возлюбленного и настояла, чтобы тот сдался полиции. Мужчина подчинился и сознался в преступлении.

Скриншот: Trinity County Sheriff Woody Wallace

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После вооруженного ограбления мужчина выбросил свою одежду из окна автомобиля. Вскоре полицейский нашел вещи и пистолет правонарушителя.

Американца взяли под стражу до вынесения судебного приговора. Ему выдвинули обвинение в ограблении с отягчающими обстоятельствами. На данный момент Бампус вернул большую часть украденных денег.

Ранее "Сегодня" писали, как 49-летний Крис Мэллон из шотландской области Западный Лотиан забыл о свадьбе со своей возлюбленной после церемонии. Кроме этого, мы рассказывали, как потенциальный жених испугался свадьбы и попал на видео.

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