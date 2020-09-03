Жених пошутил над невестой и рассмешил гостей на свадьбе: забавное видео

Юморист решил разыграть возлюбленную во время церемонии бракосочетания

На портале Reddit появилось забавное видео, на котором жених в окружении друзей подшучивает над невестой. Ролик, снятый очевидцами во время церемонии бракосочетания, опубликовала газета Daily Mirror.

На обнародованных кадрах священник спрашивает у мужчины, берет ли он свою возлюбленную в жены. Тот решил пошутить: он сделал вид, что ему надо посовещаться с друзьями, прежде чем принять решение. Они с приятелями собрались в круг и притворились, будто перешептываются. Через несколько секунд жених вернулся к невесте, взял ее за руки и сказал: "Я согласен".

Гостьи на свадьбе начали смеяться. Как отнеслась к шутке невеста, неизвестно. "Вероятно, эта девушка хорошо знала характер своего возлюбленного и догадывалась, чего от него можно ожидать", – написал в комментариях один из пользователей сети.

Видео: JP Today News

Напомним, ранее "Сегодня.Lifestyle" писали о влюбленных, которые хотели сыграть свадьбу, но в их планы неожиданно вмешалась пандемия коронавирусной инфекции. Чтобы не отменять торжество, пара решила устроить праздник прямо на границе двух стран.

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Кроме этого, мы рассказывали о женщине, которая ради мести вышла замуж за родственника своего бывшего парня.

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