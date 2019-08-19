Жених после свадьбы забыл имя невесты

Мужчина рассказал, что на торжестве выпил всего пару алкогольных напитков

Шотландец забыл невесту на свадьба Фото: Pixabay

49-летний Крис Мэллон из шотландской области Западный Лотиан забыл о свадьбе со своей возлюбленной после церемонии. Мужчина нес свадебные подарки в номер для новобрачных, упал с высоты 3,7 метра и впал в кому, сообщает газета Daily Mirror.

Очнувшись, Мэллон не сразу узнал жену, 43-летнюю Аврил. "Тогда я запела песню, под которую мы танцевали на свадьбе, и он начал подпевать, – объяснила супруга. – Это был очень трогательный момент".

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В результате инцидента Крис Мэллон получил переломы черепа, костей спины, плеча и руки, а также серьезно повредил сердце и легкие. Его неотложно доставили в больницу, где он пробыл в коме десять дней.

Мэллону пока запрещено работать и ходить в тренажерный зал. В результате падения он оглох на левое ухо, потерял обоняние и перестал чувствовать вкус еды. "Это чудо, что он с нами, – подчеркнула Аврил. – Он быстро идет на поправку".

Мужчина рассказал, что на торжестве выпил всего пару алкогольных напитков. "Там есть перила с одной перекладиной – с зазором в полтора метра, – вспоминает пострадавший. – Я споткнулся о ступеньку и проскользнул вперед. Следующее, что я помню, как проснулся в больнице спустя десять дней".

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