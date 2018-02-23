Женщина арендовала жилье за интим, а затем отказала владельцу

Сегодня, 13:56

Сдача жилья в обмен на интимные услуги в Великобритании явление довольно распространенное

Британка арендовала квартиру в обмен на секс. Фото: pixabay
Британка арендовала квартиру в обмен на секс. Фото: pixabay

В Британии женщина арендовала жилье в обмен на занятия сексом с владельцем. Однако выполнять свои условия договора не стала, сообщает The Independent.

Вместо этого она выразила благодарность, что мужчина не стал ее принуждать к половому акту силой. Она также отметила, что была согласна на любые условия, поскольку не имела где жить. В ее случае владелец недвижимости оказался добропорядочным человеком.

По информации издания, сдача жилья в обмен на интимные услуги в Великобритании явление довольно распространенное. Идут на такое, как правило, бездомные люди. При этом владельцы жилья не видят ничего предосудительного в такого рода сделках.
Способствует росту спроса на подобные сделки жилищный кризис в Великобритании, который многих вынуждает жить на улице.

Напомним, ранее мы писали, что влюбленные заснули прямо во время секса на пляже: появилось видео.

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