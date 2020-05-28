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Женщина без комплексов сняла удачную пародию на рекламу: видео

Сегодня, 11:25

Блогерша попыталась спародировать позу модели, надев голубое платье и желтые перчатки

Популярная блогерша из Австралии Селеста Барбер, которая прославилась в интернете благодаря удачным пародиям на мировых звезд, насмешила пользователей сети, повторив позу модели из рекламного ролика французского дома моды Hermes. Забавный ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

"Оставайтесь сосредоточенными, даже если вас бьют сумкой по голове", – подписала публикацию Селеста Барбер.

INSTAGRAM

На видео показано, как женщина попыталась спародировать позу модели, надев голубое платье и желтые перчатки. На оригинальных кадрах манекенщица сделала выпад левой ногой и коснулась пола руками. Девушку запечатлели в синем платье и перчатках зеленого цвета.

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"Люблю тебя", "Ты такая классная!", "Такое смешное выражение лица!", "Всегда заставляешь меня улыбаться!", "Молодец", – комментируют фанаты Барбер.

Смотрите видео: история любви американской бьюти-блогерши

К слову, ранее мы рассказывали, как девушка с невероятно длинным языком заработала 100 тысяч долларов. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали о блогерше, которая разрыдалась после удаления из Instagram.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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