Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Женщина без признаков жизни родила здорового ребенка: фото

Американка Николь Холл во время родов стала задыхается, врачи не смогли ничем ей помочь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:46
Николь Холл пережила тяжелые роды
Николь Холл пережила тяжелые роды
Фото: instagram.com/beforeyoupush

Жительница американского города Колорадо-Спрингс Николь Холл, пережив клиническую смерть, родила здорового ребенка. Об этом женщина сообщила на своей странице в Instagram.

Как говорят врачи, роды у Николь шли по плану, пока она вдруг не стала задыхаться. Начав реанимацию, медики срочно повезли пациентку в операционную. Всем казалось, что теперь можно спасти только ребенка и нужно делать экстренное кесарево сечение. Хирург вскрыл живот девушки, не тратя время на анестезию и антисептику, и обнаружил, что ребенок уже готов был пройти по родовым путям. Скальпель даже оставил на плече мальчика небольшую царапину. Но он закричал, и все вздохнули с облегчением.

Смотрите видео: женщина на 10-м году комы тайно забеременела и родила ребенка

Несмотря на то, что девушка потеряла около четырех с половиной литров крови, у нее внезапно появился пульс. Оказалось, что во время схваток у Николь развилась эмболия околоплодными водами – состояние, при котором воды попадают в кровь матери, что и привело к нарушению дыхания. 

Николь Холл пережила тяжелые роды
Фото: instagram.com/beforeyoupush
Николь Холл пережила тяжелые роды
Фото: instagram.com/beforeyoupush
Николь Холл пережила тяжелые роды
Фото: instagram.com/beforeyoupush
Николь Холл пережила тяжелые роды
Фото: instagram.com/beforeyoupush
Николь Холл пережила тяжелые роды
Фото: instagram.com/beforeyoupush
Николь Холл пережила тяжелые роды
Фото: instagram.com/beforeyoupush
1/6

"Я хотел поцеловать Николь на прощание, но врачи вдруг сказали, что у нее появился пульс. Она хорошо перенесла переливание крови и через несколько дней уже смогла впервые взять нашего сына на руки", – рассказывает муж Николь, Энтони Холл.

Сейчас у Николь и Энтони все хорошо, они воспитывают троих детей. 

Ранее "Сегодня" писали о 18-летней студентки из Великобритании, которая узнала про беременность только во время схваток. Также мы рассказывали, как женщина из немецкого города Кельн родила близнецов с разницей в 97 дней.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Врачи рассказали о судьбе самого маленького недоношенного ребенка: видео В Украине заметно выросло пособие по беременности и родам Не заметившая беременность официантка неожиданно родила В Греции родился второй в мире ребенок с тремя родителями
видео США беременность роды чудо клиническая смерть
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты
8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты
​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
Почему у женщины растет животик? 5 основных причин
Почему у женщины растет животик? 5 основных причин
А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото
А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото

Популярные статьи

Сегодня, 13:15Wellness

Аллергия на солнце: причины и способы устранения

Сегодня, 10:04Fun

3 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 08:15Fun

Телеведущая оскандалилась из-за "слишком откровенной" кофточки

Вчера, 11:05Food

"МастерШеф. Профессионалы": стало известно имя победителя

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю: Близнецам нужно завести союзников, а Ракам – простить обидчиков

1 июняШоу-бизнес

Потап и Настя Каменских вернулись из свадебного путешествия

1 июняШоу-бизнес

Просто шок: Дима Коляденко снова позвал замуж Ирину Билык

1 июняFun

Плохие свадебные приметы: как понять, что брак обречен

1 июняFood

Как приготовить шарлотку: ТОП-5 рецептов с яблоками

1 июняШоу-бизнес

"Холостяк 9": история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

1 июняПсихология

Как вырастить ребенка счастливым: от чего стоит отказаться родителям

1 июняПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно настроиться на волну позитива, а Стрельцам – держать ситуацию под контролем

31 маяШоу-бизнес

Ольга Сумская в вышиванке спела на последнем звонке дочери: видео

31 маяАнонс

"Холостяк 9": вся правда о том, есть ли любовь после проекта

31 маяПсихология

Какие черты характера у женщин привлекают мужчин

31 маяTravel

Как получить биометрический паспорт: цена, документы и все нюансы

Новости партнеров

Плохая примета: что случилось на свадьбе Насти и Потапа
Плохая примета: что случилось на свадьбе Насти и Потапа
Почему желтеют листья у чеснока
Почему желтеют листья у чеснока
8 интересных фактов о цвете глаз
8 интересных фактов о цвете глаз
Глупая женщина — подарок для мужчины
Глупая женщина — подарок для мужчины
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Шикарна модель, заради якої капітан Аякса кинув подругу дитинства
Шикарна модель, заради якої капітан Аякса кинув подругу дитинства
Иван Добронравов полгода скрывал рождение ребенка
Иван Добронравов полгода скрывал рождение ребенка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь