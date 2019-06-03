Женщина без признаков жизни родила здорового ребенка: фото

Американка Николь Холл во время родов стала задыхается, врачи не смогли ничем ей помочь

Николь Холл пережила тяжелые роды Фото: instagram.com/beforeyoupush

Жительница американского города Колорадо-Спрингс Николь Холл, пережив клиническую смерть, родила здорового ребенка. Об этом женщина сообщила на своей странице в Instagram.

Как говорят врачи, роды у Николь шли по плану, пока она вдруг не стала задыхаться. Начав реанимацию, медики срочно повезли пациентку в операционную. Всем казалось, что теперь можно спасти только ребенка и нужно делать экстренное кесарево сечение. Хирург вскрыл живот девушки, не тратя время на анестезию и антисептику, и обнаружил, что ребенок уже готов был пройти по родовым путям. Скальпель даже оставил на плече мальчика небольшую царапину. Но он закричал, и все вздохнули с облегчением.

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Несмотря на то, что девушка потеряла около четырех с половиной литров крови, у нее внезапно появился пульс. Оказалось, что во время схваток у Николь развилась эмболия околоплодными водами – состояние, при котором воды попадают в кровь матери, что и привело к нарушению дыхания.

Николь Холл пережила тяжелые роды Фото: instagram.com/beforeyoupush Николь Холл пережила тяжелые роды Фото: instagram.com/beforeyoupush Николь Холл пережила тяжелые роды Фото: instagram.com/beforeyoupush Николь Холл пережила тяжелые роды Фото: instagram.com/beforeyoupush Николь Холл пережила тяжелые роды Фото: instagram.com/beforeyoupush Николь Холл пережила тяжелые роды Фото: instagram.com/beforeyoupush 1/6

"Я хотел поцеловать Николь на прощание, но врачи вдруг сказали, что у нее появился пульс. Она хорошо перенесла переливание крови и через несколько дней уже смогла впервые взять нашего сына на руки", – рассказывает муж Николь, Энтони Холл.

Сейчас у Николь и Энтони все хорошо, они воспитывают троих детей.

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