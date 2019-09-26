Женщина благодаря переезду разбогатела на 50 тысяч долларов

Жительница США решила потратить деньги на отпуск и инвестиции

В США женщина выиграла в лотерею 50 тысяч долларов Фото: Depositphotos

7 сентября американка из города Лорел, штат Мэриленд, приобрела лотерейный билет и вскоре забыла об этом. Спустя неделю 33-летняя женщина начала переезд в новый дом и попросила у матери помочь разобраться с бумагами, среди которых и был случайно найден счастливый билет. Об этом сообщает информационный портал UPI.

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"На тот момент я и вовсе о нем забыла. Мне столько нужно было сделать. Повсюду стояли коробки с моими личными вещами. Если бы она не обнаружила билет, я бы уж точно его не нашла", – отметила победительница и добавила, что покупает лотерейные билеты всего пару раз в год.

Денежный приз в 50 тысяч долларов женщина решила потратить на отпуск и инвестиции. "Честно говоря, я слегка подглядела в ее документы. Я выясняла, имеют ли бумаги какую-то ценность, или их можно выбросить. Именно тогда я увидела билет и решила его проверить", – рассказывает мать американки.

Ранее "Сегодня" писали, как любители азартных игр из города Олбани в Австралии выиграли в лотерею благодаря ссоре. Кроме этого, мы рассказывали о Джеффи Хайнинге из американского города Гаррисон, который достал из мусорного ведра выброшенный накануне лотерейный билет и сорвал джекпот.

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