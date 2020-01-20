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Женщина благодаря вещему сну нашла "путь" к 100 тысячам долларов

Американка пока не решила, куда потратит полученные деньги

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:10
Вещий сон принес женщине богатство
Вещий сон принес женщине богатство
Фото: Pixabay

Роуз Джетер из американского города Питерсберг, штат Вирджиния, несколько лет назад увидела во сне цифры 7-12-14-21-27. Женщина использовала их, вписав в лотерейный билет, который купила к прошедшему 31 декабря 2019 года розыгрышу, и сорвала джекпот. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Роуз Джетер
Роуз Джетер
Фото: Virginia Lottery

В результате Джетер выиграла в 100 тысяч долларов. Представители лотереи сообщили, что шанс победить был один из 278 256. Женщина пока не решила, куда потратит полученные деньги.

Смотрите видео: как выиграть джекпот в лотерею

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Ранее "Сегодня" писали о 23-летнем Джесси Фравале из американского острова Драммонд, штат Мичиган, который разбогател благодаря повторяющемуся вещему сну. Счастливчик утверждает, что ему три раза снилось, как он выигрывает в мгновенной лотерее Wild Time 500 тысяч долларов.

Кроме этого, мы рассказывали о 51-летней матери четырех детей Аните Кэмпбелл из британского города Сихем, которая стала миллионершей благодаря онлайн-игре в бинго.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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