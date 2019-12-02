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Женщина держала в доме 40 кошек: появились фото

Хозяйку животных приговорили к двум годам условного заключения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:39
Памела Кумбс содержала 40 кошек
Памела Кумбс содержала 40 кошек
Фото: Pixabay

52-летняя Памела Кумбс из британского города Бристоль содержала в антисанитарии и морила голодом 40 кошек. Соседи заподозрили, что она не следит за питомцами должным образом, и обратились в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Британка завела 40 кошек
Фото: bristolpost
Британка завела 40 кошек
Фото: bristolpost
Британка завела 40 кошек
Фото: bristolpost
Британка завела 40 кошек
Фото: bristolpost
Британка завела 40 кошек
Фото: bristolpost
Британка завела 40 кошек
Фото: bristolpost
Британка завела 40 кошек
Фото: bristolpost
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Животных отправили на диагностику к ветеринарам. Обследование выявило, что многие из них страдали от блох, кошачьего гриппа и болезней зубов, а также у них обнаружили выделения из глаз и носа. "Санитарные условия содержания кошек были оценены как неподобающие", – сообщили в обществе защиты животных. Дело было передано в правоохранительные органы.

Смотрите видео: старушка держала в однокомнатной квартире 130 кошек

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"Мы не смогли найти доказательств, что обвиняемая преднамеренно проявляла жестокость к животным, она просто не следила за ними надлежащим образом", – рассказал судья, который приговорил Кумбс к двум годам условного заключения и на три года лишил женщину права заводить домашних питомцев.

Ранее мы писали, что жительницу Парижа, которая держала в своей однокомнатной квартире 130 кошек, обвинили в жестоком обращении с животными. Женщина была арестована, но затем освобождена и направлена на обследование в психиатрическую больницу. Сотрудникам благотворительной организации, которая специализируется на помощи кошкам, понадобилось четыре дня, чтобы переловить всех питомцев и развезти их по приютам для домашних животных.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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