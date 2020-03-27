Женщина дважды сорвала огромный джекпот и стала миллионершей

Американка выиграла в лотерею три миллиона долларов через 18 лет после первой победы

Энн Кэсел из американского города Сент-Луис, штат Миссури, через 18 лет после первого выигрыша в лотерею опять сорвала огромный джекпот – три миллиона долларов. Об этом сообщает информационное издание UPI.

В 2002-м году Энн Кэсел сорвала джекпот в 50 тысяч долларов. В начале марта она в очередной раз купила несколько билетов. В итоге на розыгрыше 11 марта выпали числа, которые совпали с указанными ею в одном из билетов: 11-16-23-26-31-38. Таким образом американка второй раз сорвала крупный джекпот.

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"Я купила те же билеты, которые покупаю обычно, и один из них неожиданно оказался счастливым", – рассказывает Энн Кэсел, которая неожиданно для себя стала мультимиллионершей.

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Напомним, ранее "Сегодня" писали об американском водителе, который тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь. Мужчина пропылесосил салон авто и нашел 20 монет по 25 центов. На эти деньги он купил в местном магазине билет мгновенной лотереи Maximum Money и тут же проверил результаты игры. Как выяснилось, американец выиграл крупный джекпот – 250 тысяч долларов (6,1 млн грн).

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