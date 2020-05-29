Женщина голыми руками нейтрализовала смертоносную кобру: курьезное видео

Индианка волокла змею так буднично, как будто это был обычный кусок веревки

Жительница Индии протащила по улице за хвост смертельно ядовитую кобру, вышла на открытое пространство и выбросила ее. Соответствующее видео опубликовал в своем Twitter-аккаунте офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда. Когда и где именно оно было снято, не уточняется.

"Бабуля, не надо так обращаться с кобрами", – написал Нанда в комментарии к видео.

Пользователи Twitter предполагают, что ролик снят в индийском штате Гуджарат. "Поражаюсь храбрости старушки. Она волокла змею так буднично, как будто это был обычный кусок веревки", "Кобра, должно быть, была смущена: "Меня вообще кто-нибудь боится?", "Она профессионал", – пишут юзеры в комментариях под видео.

Смотрите видео: питон прервал службу в храме

Напомним, 24-летний Кришна Кумар из индийского города Бхадравати снял на видео неудачную попытку змеелова-любителя "поцеловать" кобру. Она дала мужчине отпор и укусила в губы. Кроме этого, мы рассказывали, как змея атаковала велосипедиста в индийском штате Телингана.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться