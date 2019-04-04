Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Женщина из-за крема "превратилась в зомби": фото

Болезнь испортила отношения британки с возлюбленным и сыном

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:41
Британка изуродовала внешность из-за крема
Британка изуродовала внешность из-за крема
Фото: Depositphotos

Жительница Лондона (Великобритания) Лаура Барнетт рассказала о побочном эффекте от использования гормональных кремов. Женщина обратилась в клинику в 2010 году с жалобами на сухость кожи вокруг глаз. Доктора заключили, что у 45-летней женщины экзема и прописали гормональные кремы.

Спустя полтора года британка прекратила использование лекарств, поскольку "они перестали помогать". Резкий отказ от сильных препаратов вызвал побочную реакцию организма — синдром отмены гормональных мазей. Тело Барнетт покраснело, начало шелушиться и зудеть.

Лаура Барнетт
Фото: facebook.com/pareallife
Лаура Барнетт
Фото: facebook.com/pareallife
Лаура Барнетт
Фото: facebook.com/pareallife
Лаура Барнетт
Фото: facebook.com/pareallife
Лаура Барнетт
Фото: facebook.com/pareallife
1/5

Болезнь испортила отношения британки с возлюбленным и сыном. "Моему бойфренду пришлось спать отдельно. Я по ночам не прекращала чесаться, а у него очень чуткий сон, — вспоминает женщина в комментарии таблоиду Daily Mail. — К тому же, моя кожа ужасно шелушилась и кровоточила. Я каждое утро пылесосила кровать. Из-за стресса, недосыпа и усталости я приходила на работу как зомби".

В январе 2018 году Барнетт пошла на прием к дерматологу. Анализ крови показал, что пациентка страдала от аллергии на пылевых клещей, а экземы у нее никогда не было. Женщина проходит необходимое лечение от синдрома отмены гормональных мазей и аллергии, ее кожа восстанавливается.

Напомним, женщина показала страшные последствия от 25-летнего использования крема. Кроме этого, "Сегодня" писали, как красотка стала синей после принятия ванны

Смотрите видео: пластическая хирургия и косметология прославила Украину за рубежом

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Чтобы выглядеть как девушка с карикатуры, британка легла под нож пластического хирурга «Зомби»: на фото показали лицо «живого Кена» после 69 операции Во Львове немецкий хирург бесплатно сделает пластические операции для 30 детей Девушка из-за травли решилась на кардинальную пластику: как она выглядит сейчас
Великобритания аномалии внешность невероятное крем
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО
Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО
Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной
Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной
«Лети, девочка». Юлию Началову проводили в последний путь (фото)
«Лети, девочка». Юлию Началову проводили в последний путь (фото)
«Об этом непросто писать»: Ургант сделал признание о своей семье
«Об этом непросто писать»: Ургант сделал признание о своей семье

Популярные статьи

Сегодня, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцы могут смело браться за новое дело, а Близнецы дополнительно заработают

Вчера, 13:41Fun

3 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Вчера, 11:40Техно

Google навсегда закрыла социальную сеть Google+

2 апреляШоу-бизнес

Меган Маркл получила жесткий запрет от принца Чарльза

2 апреляАфиша

Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург"

2 апреляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

2 апреляFun

Журналистка спряталась от оператора в прямом эфире: забавное видео

2 апреляШоу-бизнес

Ольга Фреймут показала младшую дочь Евдокию

2 апреляWellness

Магнитные бури в апреле 2019 отменяются: приятный прогноз на месяц

2 апреляШоу-бизнес

Официально: хореограф Илона Гвоздева объявила о завершении карьеры

2 апреляFood

Пасха 2019: ТОП-5 рецептов мясных блюд к празднику

2 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит потрудиться, а Овнам – провести время с друзьями

1 апреляFun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

1 апреляFun

55-летняя женщина родила ребенка для дочери

1 апреляFun

Акулы потопили лодку с рыбаками: невероятное видео

1 апреляFun

Странный танец невесты попал на видео и рассмешил сеть

Новости партнеров

Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники
Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники
Мария Порошина оставила маленького сына и уехала
Мария Порошина оставила маленького сына и уехала
Почему для Жаркова не нашлось места на «звездном» кладбище
Почему для Жаркова не нашлось места на «звездном» кладбище
Развод Собчак с Виторганом: названа причина
Развод Собчак с Виторганом: названа причина
Идеальный вес женщины (таблица)
Идеальный вес женщины (таблица)
«Синий Чулок» на экране, а в жизни невероятные красотки: кто они
«Синий Чулок» на экране, а в жизни невероятные красотки: кто они
Топ-3 знака зодиака, которые забирают вашу энергию
Топ-3 знака зодиака, которые забирают вашу энергию
Стало известно, как персонал дворца называет Меган Маркл
Стало известно, как персонал дворца называет Меган Маркл