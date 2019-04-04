Женщина из-за крема "превратилась в зомби": фото

Болезнь испортила отношения британки с возлюбленным и сыном

Британка изуродовала внешность из-за крема Фото: Depositphotos

Жительница Лондона (Великобритания) Лаура Барнетт рассказала о побочном эффекте от использования гормональных кремов. Женщина обратилась в клинику в 2010 году с жалобами на сухость кожи вокруг глаз. Доктора заключили, что у 45-летней женщины экзема и прописали гормональные кремы.

Спустя полтора года британка прекратила использование лекарств, поскольку "они перестали помогать". Резкий отказ от сильных препаратов вызвал побочную реакцию организма — синдром отмены гормональных мазей. Тело Барнетт покраснело, начало шелушиться и зудеть.

Лаура Барнетт Фото: facebook.com/pareallife Лаура Барнетт Фото: facebook.com/pareallife Лаура Барнетт Фото: facebook.com/pareallife Лаура Барнетт Фото: facebook.com/pareallife Лаура Барнетт Фото: facebook.com/pareallife 1/5

Болезнь испортила отношения британки с возлюбленным и сыном. "Моему бойфренду пришлось спать отдельно. Я по ночам не прекращала чесаться, а у него очень чуткий сон, — вспоминает женщина в комментарии таблоиду Daily Mail. — К тому же, моя кожа ужасно шелушилась и кровоточила. Я каждое утро пылесосила кровать. Из-за стресса, недосыпа и усталости я приходила на работу как зомби".

В январе 2018 году Барнетт пошла на прием к дерматологу. Анализ крови показал, что пациентка страдала от аллергии на пылевых клещей, а экземы у нее никогда не было. Женщина проходит необходимое лечение от синдрома отмены гормональных мазей и аллергии, ее кожа восстанавливается.

Напомним, женщина показала страшные последствия от 25-летнего использования крема. Кроме этого, "Сегодня" писали, как красотка стала синей после принятия ванны.

Смотрите видео: пластическая хирургия и косметология прославила Украину за рубежом

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram