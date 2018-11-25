Женщина из-за реалистичной рекламы попала на "доску позора": фото

В полиции уже признали ошибку и извинились

Китаянка попала в неприятную историю с рекламой. Фото: pixabay

В Китае фотографии людей, которые нарушают правила дорожного движения размещают на биллбордах. Но иногда система делает забавные сбои. Жители города Нинбо заметили на станции метро биллборд с изображением известной бизнес-леди Дун Минчжу, сообщает The New York Times.

На нем указывалось, что Минчжу якобы переходила улицу на красный свет. На самом деле камера, которая фиксирует нарушения, распознала известную китаянку на проезжающем автобусе. А поскольку изображения не проходят модерацию, ее портрет автоматически появился на биллбордах.

Реклама вызвала споры в Китае Фото из Weibo

В полиции уже признали ошибку и удалили фото Дун Минчжу из системы.

В Китае есть проблемы с пешеходами, которые нарушают правила дорожного движения. Как пишет Mashable, за последние полгода только в городе Шеньчжень было зафиксировано 13,930 нарушителей.

Для ее решения власти разработали систему, которая распознает лица тех, кто перебегает дорогу и публикует их имена, идентификационный номер и фото на мониторах. Всего на улицах было установлено 200 миллионов камер.

Напомним, история рекламы: ради спроса — пистолет в театре и летающие консервы.

Ранее сообщалось, что модель Кендалл Дженнер жестко раскритиковали за съемку в рекламе компании Pepsi, которая прошла в стиле акций протеста.