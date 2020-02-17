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Женщина нашла на борту самолета пакет с деньгами

Россиянка попыталась присвоить всю сумму, однако стала фигуранткой уголовного дела

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:24
Гражданка РФ нашла деньги на борту самолета
Гражданка РФ нашла деньги на борту самолета
Фото: Depositphotos

На борту пассажирского самолета, направлявшегося по маршруту из Томска в Москву, гражданка РФ обнаружила в туалете самолета упаковку, в которой находились десять тысяч долларов и пять тысяч евро, и попыталась его присвоить. Об этом сообщил замначальника Томского линейного отдела МВД России Вячеслав Трефилов, пишет FlashSiberia.

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По словам Трефилова, деньги забыли на борту путешественники, летевшие в Германию с пересадкой в столице. "Они летели на свадьбу и оставили пакет в туалете", – пояснил Трефилов. Он также рассказал, что россиянка попыталась присвоить деньги, однако стала фигуранткой уголовного дела и впоследствии была вынуждена вернуть всю сумму.

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Напомним, рабочий на стройке нашел старинные винные бутылки. По оценкам экспертов, 20-сантиметровые сосуды с золотым напылением были сделаны во времена правления короля Англии Карла II в XVII веке и оцениваются в 20 тысяч фунтов стерлингов (652,3 тыс. грн).

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Источник: Сегодня
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