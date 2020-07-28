Женщина нашла на пляже загадочных существ в форме "яйца": фото
Эти создания не опасны для человека, утверждают исследователи
Пользовательница Facebook из австралийского города Манджера, штат Западная Австралия, обнаружила на побережье загадочных существ в форме "яйца". Их вынесло на берег волнами. На фотографии находок обратило внимание издание Yahoo News.
По словам Кулюма Брауна, морского биолога из университета Маккуори, найденные существа – это странствующая актиния. Она обитает вблизи побережья Западной Австралии, Нового Южного Уэльса, Тасмании и Новой Зеландии.
"Они могут ползти по дну или плыть по течению. Днем щупальца обычно не используются, но ночью актиния перемещается по кончикам растений в поисках пищи. Эти создания – проворные хищники", – пояснили в Австралийском музее.
Профессор Браун рассказал, что ни одно из найденных существ не опасно для человека.
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Напомним, туристка Дакота Фрэндсен сняла 12-метровое существо в озере Лох-Несс, неподалеку от замка Аркарт в горах Шотландии. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как на пляже обнаружили десятиметровый позвоночник неизвестного животного.
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