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Женщина нашла на пляже загадочных существ в форме "яйца": фото

Сегодня, 10:20

Эти создания не опасны для человека, утверждают исследователи

Пользовательница Facebook из австралийского города Манджера, штат Западная Австралия, обнаружила на побережье загадочных существ в форме "яйца". Их вынесло на берег волнами. На фотографии находок обратило внимание издание Yahoo News.

По словам Кулюма Брауна, морского биолога из университета Маккуори, найденные существа – это странствующая актиния. Она обитает вблизи побережья Западной Австралии, Нового Южного Уэльса, Тасмании и Новой Зеландии.

Австралийка нашла на пляже загадочных существ
Австралийка нашла на пляже загадочных существ
Фото: Facebook

"Они могут ползти по дну или плыть по течению. Днем щупальца обычно не используются, но ночью актиния перемещается по кончикам растений в поисках пищи. Эти создания – проворные хищники", – пояснили в Австралийском музее.

Профессор Браун рассказал, что ни одно из найденных существ не опасно для человека.

Смотрите видео, как в Красном море нашли невиданного ранее жителя:

Напомним, туристка Дакота Фрэндсен сняла 12-метровое существо в озере Лох-Несс, неподалеку от замка Аркарт в горах Шотландии. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как на пляже обнаружили десятиметровый позвоночник неизвестного животного.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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