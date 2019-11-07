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Женщина не занималась любовью восемь лет, потому что так решил суд

Британка не могла себя контролировать и должна была временно отказаться от секса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:17
Женщине разрешили заниматься сексом после восьми лет запрета
Женщине разрешили заниматься сексом после восьми лет запрета
Фото: Depositphotos

Судья Марк Хедли из города Лидс (графство Йоркшир, Великобритания) восемь лет назад запретил умственно отсталой британке самостоятельно принимать решение о вступлении в половую связь. По его мнению, женщина не могла себя контролировать и должна была временно отказаться от секса. Постановление суда отменили только сейчас.

Смотрите видео о странных "сексуальных" законах мира:

Хедли отметил, что женщина пошла на поправку. Она переехала из реабилитационного центра в дом с оказанием повседневной помощи и показала "существенный прогресс". Судья уверен: британка готова принимать осознанные решения и разрешил ей вступать в интимные отношения. Хотя женщина "все еще нуждается в контроле и опеке социальных работников".

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"Она очень хочет развивать отношения и переводить их на тот уровень, который раньше был запрещен, – подчеркнул Хедли в интервью изданию Metro. – Она заслуживает большей свободы в принятии решений относительно половых связей".

Ранее "Сегодня" писали о 25-летней Мэри Стауд из американского штата Техас, которая вышла замуж за 26-летнего возлюбленного в 2014 году, и после первой брачной ночи женщина поняла, что она не может заниматься сексом. Кроме этого, мы рассказывали о работнике, который умер после секса в командировке: его семья получит компенсацию.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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