Женщина незаметно получила "пулю" в ухо и проходила с ней 11 лет

Британка призналась, что из-за этого много лет плохо слышала

С уха жительницы Великобритании врачи достали пулю Фото: Сегодня

28-летняя жительница Великобритании по имени Джейд Харрис прожила 11 лет с "пулей" в ухе. Женщина постоянно жаловалась на плохой слух и больше десяти лет смотрела телевизор со звуком на полную мощность. Также часто переспрашивала фразы знакомых. "Я даже разговаривала довольно громко, поскольку не слышала саму себя", – призналась она.

В июле 2018 года Харрис оказалась в больнице: в ее правое ухо попала вода. Медики дополнительно проверили и левое ухо девушки – рекомендовали ей пройти процедуру по очищению ушных каналов от серы. На приеме врач повторно осмотрела ухо и заключила, что внутри застрял какой-то предмет. При помощи специального оборудования медикам удалось его извлечь. Как оказалось, это пластиковая пуля.

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"Как только она выпала, я почувствовала себя намного лучше, и мой слух моментально улучшился, – рассказывает британка изданию Daily Mail. – Мой голос звучал по-иному, а еще было очень непривычно чувствовать потоки ветра".

Когда женщина увидела пластиковый шарик, она вспомнила, как он попал к ней в организм: "Лет 11 назад я пригласила к себе в гости друзей, мы бегали по дому с игрушечными пистолетами и стреляли в разные стороны. Как мне тогда показалось, одна из пуль отскочила от стакана, долетела до моего уха и затем упала на пол".

По словам Харрис, ее пронзила острая боль, но все происходило так быстро, что она даже не осознала, как "пуля" залетела в ухо. Но сейчас все в порядке и ее слух окончательно восстановился.

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