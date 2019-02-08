Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Женщина незаметно получила "пулю" в ухо и проходила с ней 11 лет

Британка призналась, что из-за этого много лет плохо слышала

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:52
С уха жительницы Великобритании врачи достали пулю Фото: Сегодня
С уха жительницы Великобритании врачи достали пулю
Фото: Сегодня

28-летняя жительница Великобритании по имени Джейд Харрис прожила 11 лет с "пулей" в ухе. Женщина постоянно жаловалась на плохой слух и больше десяти лет смотрела телевизор со звуком на полную мощность. Также часто переспрашивала фразы знакомых. "Я даже разговаривала довольно громко, поскольку не слышала саму себя", – призналась она.

В июле 2018 года Харрис оказалась в больнице: в ее правое ухо попала вода. Медики дополнительно проверили и левое ухо девушки – рекомендовали ей пройти процедуру по очищению ушных каналов от серы. На приеме врач повторно осмотрела ухо и заключила, что внутри застрял какой-то предмет. При помощи специального оборудования медикам удалось его извлечь. Как оказалось, это пластиковая пуля.

Читайте также
Девушка нашла в своем теле потерянное 12 лет назад кольцо

"Как только она выпала, я почувствовала себя намного лучше, и мой слух моментально улучшился, – рассказывает британка изданию Daily Mail. – Мой голос звучал по-иному, а еще было очень непривычно чувствовать потоки ветра".

Когда женщина увидела пластиковый шарик, она вспомнила, как он попал к ней в организм: "Лет 11 назад я пригласила к себе в гости друзей, мы бегали по дому с игрушечными пистолетами и стреляли в разные стороны. Как мне тогда показалось, одна из пуль отскочила от стакана, долетела до моего уха и затем упала на пол".

По словам Харрис, ее пронзила острая боль, но все происходило так быстро, что она даже не осознала, как "пуля" залетела в ухо. Но сейчас все в порядке и ее слух окончательно восстановился.

Напомним, из лица россиянки вытащили загадочного блуждающего червя: появилось фото. Затем известный украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская прокомментировала происхождение этой болезни.

Смотрите видео: Италия предоставила Украине слуховые аппараты и оборудование для гемодиализа

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Что делать, если заложило ухо Американка нашла огромного таракана в своем ухе: "Ходила с ним 10 дней" В Киеве мужчина оторвал ухо собутыльнику
видео Великобритания курьез ухо пуля
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

6 роскошных причесок, которые красивы и без укладки
6 роскошных причесок, которые красивы и без укладки
Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания
Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания
Звезда «Сватов» впервые показала мужа (фото)
Звезда «Сватов» впервые показала мужа (фото)
«Голые ногти»: идеи модного естественного маникюра 2019
«Голые ногти»: идеи модного естественного маникюра 2019

Популярные статьи

Сегодня, 08:50Fun

8 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 18:06Fun

День Григория Богослова: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 16:28Шоу-бизнес

Мать Децла на прощании с сыном: "Надо было его лечить"

Вчера, 10:37Шоу-бизнес

Неожиданный поворот: Хейден Панеттьер отдала дочь Владимиру Кличко – СМИ

Вчера, 10:12Психология

10 решений, о которых вы точно никогда не пожалеете

Вчера, 09:34Fun

Свекровь надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту

Вчера, 08:35Техно

Xiaomi добавила долгожданную функцию в MIUI 10

Вчера, 04:05Психология

Гороскоп на сегодня: Овны будут гиперактивны, а Львам стоить посвятить работе больше времени

6 февраляСтиль

Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019: фото

6 февраляПсихология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Рыбы

6 февраляШоу-бизнес

Влад Топалов впервые на фото показал крошечного сына

6 февраляFun

6 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 февраляШоу-бизнес

В Москве прощаются с Децлом: как проходит церемония

6 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов продуктивный день, а Водолеев ожидает новый проект

5 февраляWellness

Рыбная диета для похудения: как сбросить шесть килограммов за 10 дней

5 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно расставить приоритеты, а Овнам – держать эмоции при себе

Новости партнеров

Обновляем гардероб: 7 модных трендов сезона весна-лето 2019
Обновляем гардероб: 7 модных трендов сезона весна-лето 2019
Дочь Кличко и Панеттьери живет в Украине со своим отцом
Дочь Кличко и Панеттьери живет в Украине со своим отцом
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте
Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой
6 актрис с натуральной нестандартной внешностью
6 актрис с натуральной нестандартной внешностью
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность