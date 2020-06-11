Женщина пережила 47 операций ради "естественной красоты": как она выглядела раньше, фото

Синди Джексон даже попала в Книгу рекордов Гиннесса

64-летняя американка Синди Джексон в юном возрасте начала активно менять свою внешность при помощи пластической хирургии. Теперь жительницу США знают, как женщину, которая полностью изменила внешность – она ложилась под нож хирургу 47 раза и попала в Книгу рекордов Гиннесса, удостоившись титула человека, пережившего наибольшее количество косметических процедур. Об этом сообщает Mirror.

Синди делала омолаживающие операции по коррекции лица – она изменила форму глаз, носа, подбородка и увеличила губы, бюста и фигуры. На манипуляции американка потратила 100 тысяч долларов. Любопытно, что Джексон также основала Международную ассоциацию эстетических консультантов, написала две книги о своих преображениях и дает всем желающим советы по "пластике".

"Я всегда стремилась выглядеть естественно. С моей точки зрения, если результат операции не выглядит настолько естественно, насколько это возможно, то это провал", – рассказывает Джексон.

В интервью американскому каналу Синди как-то заявила, что никогда не хотела быть мировой сенсацией и возглавлять список фанатов "пластики", оно просто хотела выглядеть лучше.

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Напомним, ранее "Сегодня" писали, зачем на самом деле девушки делают пластические операции.

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