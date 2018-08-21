Женщина показала страшные последствия от 25-летнего использования крема

Лишь через четыре года Кэти смогла восстановить здоровье

Женщина потеряла красоту из-за крема. Фото: depositphotos

Жительница английского Петерсборо Кэти Джексон решила отказаться от употребления кремов на стероидный основе, которыми она лечила псориаз, и начала выглядеть так, словно бы ее облили серной кислотой. До этого британка использовала стероиды для наружного применения целых 25 лет. Однако женщина заметила с годами, что данные крема работают лишь непродолжительный период времени, а после этого ее кожа начинает гореть, отекать и шелушиться. Это подтолкнуло Кэти к полному отказу от стероидов, хотя она не представляла, что полное очищение организма займет такой долгий период.

Женщина пострадала из-за крема Фото: Facebook

"Я думаю, что у меня была стероидная наркомания и очень долгая "ломка", – рассказывает Кэти Джексон. – Первые четыре месяца после отказа от использования этих кремов я вообще не выходила из дома. Просыпалась отекшей, выглядела так, словно бы меня били по лицу, порой не могла принимать пищу, потому что у меня опадала кожа в области губ, и любое прикосновение к любому месту тела вызвало ожог".

Врачи ничем не могли помочь несчастной, кроме рецептов на специфические обезболивающие и успокаивающие средства для кожи. Лишь через четыре года Кэти смогла полностью избавить организм от последствий длительного воздействия стероидов, ее кожа полностью очистилась. Теперь она призывает всех людей, употребляющих эти крема, не повторять ее ошибок. Кэти считает, что средства на основе стероидов ни в коем случае нельзя использовать в течение длительного времени.

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