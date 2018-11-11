Женщина после разговора с сестрой похудела на центнер: фото

Врачи предсказали британке скорую смерть

Максин Врен похудела на 110 килограммов. Фото: pixabay

Британка Максин Врен похудела на 110 килограммов после того, как врачи предрекли ей скорую смерть, сообщает The Mirror.

После очередного посещения больницы 33-летняя воспитательница, весившая 176 килограммов, всерьез испугалась смерти. Женщине сообщили, что без изменения образа жизни или шунтирования желудка, она сможет прожить не больше года.

Женщина решила поменять образ жизни Фото: Instagram

К тому же врачи давали неутешительные прогнозы насчет операции. Когда Врен узнала, что ее сестра беременна, она решила, что не может умереть, не увидев племянника.

Женщина обратилась в центр похудения и за первую неделю сбросила пять килограммов. После этого воспитательница отказалась от вредной еды и начала брать с собой на работу, приготовленную дома здоровую пищу.

Максин Врен похудела на 110 килограммов Фото: Instagram

Врен не сдавалась на протяжении трех лет и похудела до 65,5 килограммов. За это время женщина успела выйти замуж и получить звание Женщина года от организации, предоставляющей помощь людям с ожирением.

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