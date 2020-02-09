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Женщина после развода увеличила грудь до аномального размера ZZ: фото

Модель признается, что ее "особенность" приносит много проблем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:57
Фокси Менагери
Фокси Менагери
Фото: instagram.com/foxy_menagerie

42-летняя модель Фокси Менагери увеличила свою грудь до размера ZZ и стала звездой интернета. У женщины 140 тысяч подписчиков в Instagram, пишет изданию Daily Mail.

Менагери не собирается останавливаться на достигнутом. Модель планирует и дальше пользоваться услугами пластических хирургов. Сейчас у женщины стоят грудные импланты в 6,6 тысяч кубических сантиметров, а она хочет увеличить эту цифру до семи тысяч.

Фокси Менагери
Фото: instagram.com/foxy_menagerie
Фокси Менагери
Фото: instagram.com/foxy_menagerie
Фокси Менагери
Фото: instagram.com/foxy_menagerie
Фокси Менагери
Фото: instagram.com/foxy_menagerie
Фокси Менагери
Фото: instagram.com/foxy_menagerie
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Женщина признается, что ее "особенность" приносит много проблем. Например, Фокси не может готовить пищу на передней конфорке плиты, ведь ее грудь может просто загореться.

Смотрите видео: из-за редкой болезни у женщины непрерывно растет грудь

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"Мне нужно поставить ногу в сторону, чтобы надеть обувь, я просто не могу наклониться. Спускаясь по лестнице, я сильно падаю. Поэтому держусь за перила, чтобы сохранить свою жизнь", – говорит она.

По словам звезды Instagram, она начала делать операции после того, как рассталась с мужем. Раньше она была очень застенчивой и тихой, однако операции заставляют ее почувствовать уверенность в себе.

Ранее "Сегодня" уже писали о подобной проблеме у австралийки, которая страдает из-за аномального роста груди 11 размера.

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