Женщина после развода увеличила грудь до аномального размера ZZ: фото
Модель признается, что ее "особенность" приносит много проблем
42-летняя модель Фокси Менагери увеличила свою грудь до размера ZZ и стала звездой интернета. У женщины 140 тысяч подписчиков в Instagram, пишет изданию Daily Mail.
Менагери не собирается останавливаться на достигнутом. Модель планирует и дальше пользоваться услугами пластических хирургов. Сейчас у женщины стоят грудные импланты в 6,6 тысяч кубических сантиметров, а она хочет увеличить эту цифру до семи тысяч.
Женщина признается, что ее "особенность" приносит много проблем. Например, Фокси не может готовить пищу на передней конфорке плиты, ведь ее грудь может просто загореться.
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"Мне нужно поставить ногу в сторону, чтобы надеть обувь, я просто не могу наклониться. Спускаясь по лестнице, я сильно падаю. Поэтому держусь за перила, чтобы сохранить свою жизнь", – говорит она.
По словам звезды Instagram, она начала делать операции после того, как рассталась с мужем. Раньше она была очень застенчивой и тихой, однако операции заставляют ее почувствовать уверенность в себе.
Ранее "Сегодня" уже писали о подобной проблеме у австралийки, которая страдает из-за аномального роста груди 11 размера.
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