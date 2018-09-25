Женщина поймала жуткую змею-мутанта: невероятное видео

Ученые тщательно исследуют особенности находки

Редкую змею с двумя головами встретила на своем дворе жительница американского штата Вирджиния. Рептилия была агрессивной и пыталась укусить женщину. Американка вызвала змееловов.

Пресмыкающегося успешно доставили в исследовательский центр дикой природы. Ученые в восторге: двуглавые змеи настоящая редкость, ведь живут недолго. Они сейчас тщательно исследуют особенности находки.

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Напомним, в Тихом океане выловили акулу-мутанта с зубами змеи. В Тайваньском институте рыбного хозяйства заявляют, что особи такого вида очень редки. Первый экземпляр был найден в 1986 году, однако с тех пор из моря доставали лишь несколько рыбин.

Кроме этого, мы писали, что 25-метровых "морских червей" выбросило на побережье Чукотки. Жители сел южной части Чукотского полуострова сообщили о странных змеевидных объектах на побережьях. Как позднее пояснили ученые, гигантские "змеи" оказались водорослями, растущими преимущественно у тихоокеанского побережья США.