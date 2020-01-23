Женщина пожаловалась на испорченную жизнь из-за "слишком большой груди": фото

Даниэль Салливан приходилось выслушивать комментарии по поводу пышных форм

Даниэль Салливан с дочерью Фото: catersnews

Помощница психиатра Даниэль Салливан из британского Селби, графство Норт-Йоркшир, страдает из-за груди слишком большого размера – 8XL. Женщина утверждает, что эта особенность причиняет ей большие неудобства, именно поэтому она решилась на операцию, сообщает издание The Mirror.

Даниэль Салливан Фото: catersnews Даниэль Салливан Фото: catersnews Даниэль Салливан Фото: catersnews Даниэль Салливан Фото: catersnews Даниэль Салливан Фото: catersnews Даниэль Салливан Фото: catersnews 1/6

По словам Даниэль, все началось еще в школе: британка постоянно приходилось выслушивать комментарии по поводу пышных форм и терпеть повышенное внимание мальчиков. Женщина считает, что грудь испортила ей жизнь.

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"Моя жизнь стала кошмаром наяву. После 15 минут ходьбы у меня начинают болеть спина, плечи и колени. Испытываю постоянную боль. Она начинается, когда я просыпаюсь, и длится до тех пор, пока я не иду спать", – рассказывает Салливан.

Женщина собирает пожертвования, чтобы сделать операцию по уменьшению груди. Ей нужно восемь тысяч фунтов (255 тыс. грн). Ранее британка пыталась сделать это за государственный счет, но ей отказали, так как этот вид операций относится к косметическим.

Ранее "Сегодня" уже писали о подобной проблеме у австралийки, которая страдает из-за аномального роста груди 11 размера.

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