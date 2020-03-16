Женщина правильно подобрала диету и похудела на 45 кг: фото

Джессика Смарт выбрала кето-диету – низкоуглеводную систему питания

Американка Джессика Смарт из Юты похудела на 45 килограммов благодаря кето-диете – низкоуглеводной системе питание, в рамках которой нужно умеренно употреблять белки и побольше – жиры (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть фото).

Женщина рассказывает, что долгое время она считала каждую калорию и изводила себя тренировками, однако результата не было. В 2011 году она пережила тяжелый развод, а когда встретила новую любовь, у нее опять возникли серьезные проблемы. Супруги очень хотели завести детей, но у американки случилось четыре выкидыша. К тому же, с каждой новой беременностью Смарт быстро набирала вес.

"Я чувствовала себя преданной, будто мое тело шло против меня. Гормоны, щитовидная железа – все перестало нормально функционировать. Я беременела четыре раза, и у меня было четыре выкидыша", – рассказывает Джессика Смарт в интервью таблоиду The Sun.

Джессика Смарт Фото: instagram.com/betterketobyjess Джессика Смарт Фото: instagram.com/betterketobyjess Джессика Смарт Фото: instagram.com/betterketobyjess Джессика Смарт Фото: instagram.com/betterketobyjess Джессика Смарт Фото: instagram.com/betterketobyjess Джессика Смарт Фото: instagram.com/betterketobyjess Джессика Смарт Фото: instagram.com/betterketobyjess Джессика Смарт Фото: instagram.com/betterketobyjess Джессика Смарт Фото: instagram.com/betterketobyjess 1/9

Однако женщине все же удалось родить здорового малыша. Но, когда Джессика вышла из больницы, ее вес достигал уже 109 кг. Вскоре на свет появился еще один ребенок. После вторых родов американка "боялась смотреть в зеркало".

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"Я говорила, что нужно быть терпеливее и добрее к себе. Но на самом деле все равно скатывалась в пучину ненависти к своему телу и даже не осознавала этого", – вспоминает Джессика Смарт.

Джессика Смарт Фото: instagram.com/betterketobyjess

Однажды Джессика открыла для себя низкоуглеводную кето-диету и за достаточно короткое время смогла похудеть на 45 килограммов. Теперь она помогает другим избавиться от лишних килограммов по своему методу. Женщина утверждает, что это просто и результатов может добиться каждый.

Напомним, женщина похудела на 60 кг после случая на девичнике.Также "Сегодня" писали, как канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

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