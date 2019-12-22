Женщина ради мести вышла замуж за родственника своего бывшего парня
Она организовала церемонию так, чтобы сделать как можно больнее бывшему любовнику
Пользовательница платформы Reddit под ником Норина Стефана призналась, что выходит замуж за родственника бывшего возлюбленного ради мести. Женщина организовала церемонию так, чтобы сделать как можно больнее бывшему.
По словам Норины, она нарочно пригласила бывшего партнера как шафера и отметила, что будет смотреть на него, когда пойдет к алтарю в день свадьбы, и будет представлять, что выходит замуж за него. Также невеста добавила, что выбрала свадебное платье в стиле принцессы из мультфильмов Диснея, так как они с бывшим возлюбленным любили диснеевские мультфильмы.
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"Надеюсь, кто-нибудь сказал жениху, что эта женщина не хочет выходить за него замуж, а просто хочет заставить ревновать бывшего?" Другой пользователь возмутился: "Меня тошнит от этого. Надеюсь, жених бросит ее, потому что она не любит и не уважает его", – пишут в комментариях пользователи Сети.
Напомним, ранее жительница Новой Зеландии по имени Шеннон Харрис заказала в интернете экстравагантное свадебное платье, однако ожидания девушки не оправдались: покупка совсем не соответствовала рекламным фотографиям на сайте и "просвечивала" ягодицы будущей невесты.
Кроме этого, мы писали, как в Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") появился снимок необычного наряда невесты. Девушка надела белое платье-сетку и взяла бирюзовую сумку прямоугольной формы, чем вызвала споры пользователей Сети.
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