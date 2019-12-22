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Женщина ради мести вышла замуж за родственника своего бывшего парня

Она организовала церемонию так, чтобы сделать как можно больнее бывшему любовнику

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:57
Невеста организовала свадьбу ради мести бывшему возлюбленному Фото: Luis Tosta / Unsplash
Невеста организовала свадьбу ради мести бывшему возлюбленному
Фото: Luis Tosta / Unsplash

Пользовательница платформы Reddit под ником Норина Стефана призналась, что выходит замуж за родственника бывшего возлюбленного ради мести. Женщина организовала церемонию так, чтобы сделать как можно больнее бывшему.

Скриншот: reddit.com/r/weddingshaming

По словам Норины, она нарочно пригласила бывшего партнера как шафера и отметила, что будет смотреть на него, когда пойдет к алтарю в день свадьбы, и будет представлять, что выходит замуж за него. Также невеста добавила, что выбрала свадебное платье в стиле принцессы из мультфильмов Диснея, так как они с бывшим возлюбленным любили диснеевские мультфильмы.

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"Надеюсь, кто-нибудь сказал жениху, что эта женщина не хочет выходить за него замуж, а просто хочет заставить ревновать бывшего?" Другой пользователь возмутился: "Меня тошнит от этого. Надеюсь, жених бросит ее, потому что она не любит и не уважает его", – пишут в комментариях пользователи Сети.

Напомним, ранее жительница Новой Зеландии по имени Шеннон Харрис заказала в интернете экстравагантное свадебное платье, однако ожидания девушки не оправдались: покупка совсем не соответствовала рекламным фотографиям на сайте и "просвечивала" ягодицы будущей невесты.

Кроме этого, мы писали, как в Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") появился снимок необычного наряда невесты. Девушка надела белое платье-сетку и взяла бирюзовую сумку прямоугольной формы, чем вызвала споры пользователей Сети.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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