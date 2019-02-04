Женщина рискнула жизнью ради спасения чужой собаки

Очевидцы восхитились отвагой британки

Британка спасла тонущую в озере собаку Фото: pixabay

В одном из парков графства Йоркшир (Великобритания) неизвестная женщина рискнула жизнью, чтобы спасти тонущую в озере собаку. Британка увидела упавшего в озеро бульдога и бросилась спасать его. Поверхность воды была покрыта слоем льда, поэтому женщине пришлось разбивать заледеневшие участки. Она проплыла 20 метров и достала замерзшую собаку из озера.

По словам очевидцев, вода была настолько холодной, что жизнь героини находилась в опасности. Свидетели восхитились ее отвагой, помогли выбраться из воды и укутали в теплое пальто.

Женщина спасла пса, тонущего в озере Фото: HullLive

"Скорее всего, пожилой джентльмен упустил свою собаку, она прыгнула в озеро и не смогла выбраться. В какой-то момент казалось, что женщина утонет, однако в итоге обоим удалось выбраться из воды. Она поступила очень смело", – объясняет очевидец журналистам издания Daily Mail.

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