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Женщина с самыми длинными ногами пошла на рекорд

Жить с такими прелестями нелегко, признается австралийка

Владимир Грисюк
Сегодня, 04:58

42-летняя Кэролайн Артур из Мельбурна имеет самые длинные ноги в Австралии и теперь хочет побороться за мировой рекорд. Рост женщины составляет 188 см, а длина ног при этом равна 132 см, то есть ноги занимают 69% всего тела.

"Долгое время я не могла принять себя такой. В моей жизни были периоды, когда я страдала депрессией и совсем не чувствовала себя привлекательной. В 15 лет стала моделью, и это вселило в меня уверенность", – вспоминает Кэролайн.

Кэролайн Артур
Фото: instagram.com/carolineaarthur
Кэролайн Артур
Фото: instagram.com/carolineaarthur
Кэролайн Артур
Фото: instagram.com/carolineaarthur
Кэролайн Артур
Фото: instagram.com/carolineaarthur
Кэролайн Артур
Фото: instagram.com/carolineaarthur
Кэролайн Артур
Фото: instagram.com/carolineaarthur
Кэролайн Артур
Фото: instagram.com/carolineaarthur
Кэролайн Артур
Фото: instagram.com/carolineaarthur
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Длинноногая красавица признается: жить с такими прелестями нелегко, особенно садиться за руль. Купить одежду в обычном магазине тоже не может, поэтому шьет на заказ. И хотя подростком ее дразнили, сейчас австралийка счастлива и ни за что бы не изменила свое тело, если бы даже могла.

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Между прочим, супруг Кэмерон работает строителем. Он сконструировал и построил такой дом, чтобы возлюбленной в нем было максимально комфортно. Там трехметровые потолки и высокие кухонные столешницы. Вместе пара воспитывает двоих детей.

Напомним, российская модель Екатерина Лисина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая модель и обладательница самых длинных ног в мире. Ее рост составляет 205,7 см, а длина ног – 133 см.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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