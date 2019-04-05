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Женщина случайно нашла 29 биологических братьев и сестер

Шона Харрисон прошла ДНК-тест, чтобы узнать родословную

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:41
Шона Харрисон Фото: instagram.com/leiaja
Шона Харрисон
Фото: instagram.com/leiaja

Жительница американского города Сан-Франциско, штат Калифорния, прошла ДНК-тест в 27 лет и узнала, что у нее есть 29 братьев и сестер, сообщает издание The Sun.

Шона Харрисон воспользовалась услугами биотехнологической компании 23andMe, чтобы изучить свою родословную. Оказалось, что ее отец не был ее биологическим родителем. "Бум! На следующий день я получаю электронное письмо от одного из моих родственников: "Кажется, мы с тобой родные. Надеюсь, не напугаю тебя", — вспоминает американка.
 

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В результате за 2,5 года с ней связались 29 братьев и сестер. Теперь они регулярно встречаются и проводят вместе время. Харрисон призналась, что с некоторыми родственниками, в том числе с братом Джоди Хэйлом, они очень сдружились.

Напомним, донор генетического материала встретился с 19 биологическими детьми: появилось видео. Кроме этого, мы писали, что женщина с некрасивым мужем для зачатия нашла привлекательного донора.


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