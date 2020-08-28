Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Впервые в истории: на острове Эгг найдена полуметровая кость динозавра, фото

Сегодня, 12:15

Находка сильно повреждена волнами, однако ученые называет ее очень ценной

Сотрудница Национального музея Шотландии Эльза Панчироли случайно нашла на острове Эгг полуметровую кость задней конечности динозавра. Возраст окаменелости – около 166 миллионов лет.

Кость извлекли и отвезли в лабораторию. Находка сильно повреждена волнами, однако команда палеонтологов называет ее очень ценной. "Это значительная находка – первая в истории кость динозавра, найденная на острове Эгг. Значит, стегозавры жили в Шотландии в это время", – отметила Эльза Панчироли в интервью для издания The Scottish Sun.

Ранее на острове Эгг находили только окаменелых морских рептилий и рыб, относящихся к Юрскому периоду. Впервые такую находку совершил геолог Хью Миллер в XIX веке.

Кость стегозавра пополнила коллекцию Национального музея Шотландии в Эдинбурге.

Читайте также:
Возле утеса обнаружили останки существа возрастом 125 миллионов лет: фото

Напомним, ранее во французском муниципалитете Анжак-Шарант ученые обнаружили бедренную кость неизвестного динозавра весом около 508 килограммов и размером с человека. Вполне вероятно, что при жизни гигантское существо было высотой более 30 метров.

Смотрите видео: в США открыли новый вид динозавра

Кроме этого, в Египте обнаружили скелет гигантского динозавра с длинной шеей.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Мужчина нашел древний клад с помощью обычного металлоискателя: фото Длиной 122 метра: таинственный корабль нашли у берегов Антарктиды (фото, видео) Мужчина нашел возле бара древний клад стоимостью 3,6 млн гривен: фото
фото шотландия кость находки динозавр
Источник: National Museums Scotland
Реклама

Новости партнеров

Какие продукты можно есть на ночь и при этом худеть
Какие продукты можно есть на ночь и при этом худеть
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Новая волна: 10 самых перспективных молодых актрис
Новая волна: 10 самых перспективных молодых актрис

Популярные статьи

Сегодня, 05:20Events

Успение Пресвятой Богородицы: нежные картинки и добрые пожелания

Сегодня, 05:05Fun

28 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 11:33Шоу-бизнес

Сергей и Снежана Бабкины заболели коронавирусом: артист детально рассказал о симптомах

Вчера, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 27 августа: Близнецам нужно держать язык за зубами, а Ракам – заняться своим здоровьем

Вчера, 05:05Fun

27 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

26 августаСтиль

Иванка Трамп вышла в свет в элегантном платье с цветочным узором: фото

26 августаШоу-бизнес

Жена Виктора Павлика призналась, что хочет подарить ему на 60-летие

26 августаТехно

Вселенский взрыв мощностью в квадриллион ядерных бомб приближается к Земле

26 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 26 августа: Овнам нужно контролировать эмоции, а Тельцов ждет плодотворный период на работе

26 августаFun

26 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

25 августаEvents

Гороскоп на завтра 26 августа 2020 года: какие знаки зодиака ждут перемены в личной жизни

25 августаШоу-бизнес

Дорофеева и Позитив рассказали о новом составе "Время и Стекло"

25 августаПсихология

Что такое гостевой брак и почему он становится популярным: ответ психолога

25 августаFood

Ореховый Спас-2020: что святят на праздник

25 августаСтиль

Влада Седан вышла замуж за Александра Зинченко: образ невесты

25 августаШоу-бизнес

Известная украинская телеведущая и ее дети заболели коронавирусом: где и как это произошло

Новости партнеров

Девушка дня. Артистичная пассия Александра Сватка
Девушка дня. Артистичная пассия Александра Сватка
Леди совершенство: Как одевалась бы Коко Шанель в 2020 году
Леди совершенство: Как одевалась бы Коко Шанель в 2020 году
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Как распознать низкий гемоглобин и что делать?
Как распознать низкий гемоглобин и что делать?
Как побороть морщины в домашних условиях: ТОП-3 маски
Как побороть морщины в домашних условиях: ТОП-3 маски
Рецепт — бомба. Вяленые помидоры в духовке в домашних условиях
Рецепт — бомба. Вяленые помидоры в духовке в домашних условиях
Андраде виставила яскравий кадр, позуючи в новому образі
Андраде виставила яскравий кадр, позуючи в новому образі
Медики назвали опасные симптомы болезней ног
Медики назвали опасные симптомы болезней ног

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять