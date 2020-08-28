Впервые в истории: на острове Эгг найдена полуметровая кость динозавра, фото

Находка сильно повреждена волнами, однако ученые называет ее очень ценной

Сотрудница Национального музея Шотландии Эльза Панчироли случайно нашла на острове Эгг полуметровую кость задней конечности динозавра. Возраст окаменелости – около 166 миллионов лет.

Кость извлекли и отвезли в лабораторию. Находка сильно повреждена волнами, однако команда палеонтологов называет ее очень ценной. "Это значительная находка – первая в истории кость динозавра, найденная на острове Эгг. Значит, стегозавры жили в Шотландии в это время", – отметила Эльза Панчироли в интервью для издания The Scottish Sun.

Ранее на острове Эгг находили только окаменелых морских рептилий и рыб, относящихся к Юрскому периоду. Впервые такую находку совершил геолог Хью Миллер в XIX веке.

Кость стегозавра пополнила коллекцию Национального музея Шотландии в Эдинбурге.

Напомним, ранее во французском муниципалитете Анжак-Шарант ученые обнаружили бедренную кость неизвестного динозавра весом около 508 килограммов и размером с человека. Вполне вероятно, что при жизни гигантское существо было высотой более 30 метров.

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Кроме этого, в Египте обнаружили скелет гигантского динозавра с длинной шеей.

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