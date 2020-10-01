Женщина случайно нашла в своем доме аномальную двуглавую змею (видео)

Шанс встретить подобную рептилию – один к 100 тысячам

Американка Джинни Уилсон из города Тейлорсвилл (США) возле журнального столика у себе дома нашла необычную змею. У 30-сантиметровой аномальной рептилии было две головы. Об этом сообщает сайт телеканала Action News Jax.

Джинни Уилсон не растерялась и сразу же позвонила своему зятю и попросила его приехать. Вместе они решили отдать необычное пресмыкающиеся в научный центр города Катба.

Аномальная двуглавая змея залезла в дом к американке Фото: facebook.com/jeannie.simmons.77

По словам экспертов, шанс встретить двухголового серого полоза – один к 100 тысячам. Они также сообщили, что будут демонстрировать рептилию школьникам во время занятий.

"Она не ядовита. Я не сумасшедшая, ребята. У змеи две головы", – написала Уилсон в Facebook.

К слову, серые полозы достигают 2,6 метра в длину. Как правило, они охотятся на мелких грызунов. Эти змеи не ядовиты – убивают добычу при помощи удушения.

Напомним, ранее герпетолога из лесного хозяйства в индийской деревне Экаруки на северо-востоке штата Западная Бенгалия удивила двуглавая моноклевая кобра. Предположительно, эта особь имеет две головы из-за неправильного разделения эмбриона или из-за воздействия факторов окружающей среды.

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Кроме этого, мы писали, что в США родилась двухголовая змея с двумя сердцами.

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