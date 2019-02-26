Женщина случайно обнаружила в тапочках питона

Сейчас питон находится в карантине

Питон Фото: Pixabay

Британская туристка Мойра Боксолл, возвращалась из Австралии в Шотландию, случайно обнаружила в своей обуви змею, сообщает The Guardian.

Оказалось, что карликовый пятнистый питон проделал путь из Маккая (Квинсленд, Австралия) в Глазго в багаже женщины, точнее — в ее тапочках. Также сообщается, что рептилия чувствовала себя хорошо, двигалась и даже полиняла во время перелета, оставив свою кожу в тапочках Боксолл.

Женщина вынесла питона вместе с тапочками в сад и накрыла коробкой, после чего связалась с местной ветеринарной службой. Сейчас питон находится в карантине.

Напомним, в центре Киева вечером 16 июля 2018 года на фонарной опоре по улице Жилянской,54 прохожие обнаружили двухметрового питона. Об этом сообщила Команда спасения животных в Facebook.

Также мы сообщали, что питон улегся в кровать к австралийке. Кроме этого сайт "Сегодня" писал, как питон обвил ногу справляющего нужду подростка.

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